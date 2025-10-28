Avec trois défaites de suite, le Magic se cherche encore

Après une semaine de compétition, le Magic se retrouve déjà en difficulté, alors que les ambitions sont importantes et que le calendrier n'a pas été le plus rude possible. Miami, Atlanta, Chicago et Philadelphie ont été au programme des Floridiens, c'est-à-dire des équipes moyennes de la conférence Est, soit des adversaires que la franchise doit dominer si elle veut s'imposer comme une nouvelle place forte.

Sauf que, après la victoire inaugurale face au Heat, le Magic n'a pas réussi à gagner une nouvelle rencontre. Et la dernière, contre les Sixers, est la plus problématique avec 136 points encaissés.

« On doit être meilleur des deux côtés du terrain », annonce Desmond Bane, qui s'en veut d'être sorti pour six fautes à moins de trois minutes de la fin. « Ce sont les petites choses, les petits détails qui expliquent notre défaite. De la défense, des fautes, du rebond offensif. On parle de ça. »

« On est encore tôt dans la saison, mais ce n'est pas une excuse »

Pour l'instant, la défense d'Orlando n'est pas au point, en pointant à la 15e place (114.1 points encaissés sur 100 possessions) des plus efficaces de la ligue. Pour rappel, la saison passée, Paolo Banchero et sa bande étaient la deuxième meilleure défense de la NBA, derrière le Thunder.

« On n'est clairement pas à notre niveau habituel. La défense n'a pas été bonne », se lamente l'intérieur. « On a donné trop de points. C'est ce qui arrive quand on augmente le rythme. Les équipes peuvent alors courir et ça pousse à des problèmes de communication. On doit trouver des solutions. »

Ces trois revers de suite doivent-ils inquiéter ? Pas pour le coach. Surtout que le calendrier à venir reste clément, avec des déplacements à Detroit, Washington et Charlotte pour finir la semaine.

« Il y a un temps d'adaptation quand on ajoute des nouveaux joueurs à un groupe, quand on met en place un nouveau style de jeu », rassure Jamahl Mosley. « Malheureusement, ça tombe du mauvais côté en matière de résultat. L'alchimie va continuer de se faire avec cet effectif. C'est ce qui caractérise ce groupe : résilients, les joueurs vont accélérer ce processus. »

Paolo Banchero, lui, est déjà moins patient. « On ne doit pas baisser la tête. On est encore tôt dans la saison, mais ce n'est pas une excuse. On doit avoir un réel sens de l'urgence », réclame le All-Star.