Deni Avdija n’a pas enlevé le pied de l’accélérateur

20, 26, 23, puis 25 points. C'est tel un métronome que Deni Avdija a débuté la saison pour les Blazers. L'ailier israélien est resté sur la lancée de son début d'année 2025, que ce soit avec les Blazers ou en sélection lors de l'EurBbasket. Et Portland peut se frotter les mains d'avoir récupéré un joueur de plus en plus proche d'un statut de « franchise player », comme il l'a encore montré lundi dans le succès contre les Lakers.

Face à Los Angeles, Portland a dû batailler, parfois serrer les dents lors d'un deuxième match en deux jours. En dépit des circonstances, la franchise de l'Oregon est restée fidèle à son nouveau plan de jeu, ébauché en deuxième partie de saison dernière et peaufiné encore depuis le début de la saison.

Les Blazers veulent ainsi accélérer le tempo et prendre leur adversaire à la gorge des deux côtés du terrain. Cette philosophie n'est pas sans risque, mais elle trouve en Deni Avdija un catalyseur essentiel.

« Deni (Avdija) et Jerami (Grant) shootent bien et ils drivent bien » a analysé Tiago Splitter, entraîneur « intérimaire ». « Ils font les deux choses que nous voulons voir, des lay-ups, de tirs en ‘catch-and-shoot'. Et bien sûr Deni prend aussi quelques tirs en sortie de dribble, il a ça dans son jeu. Sa confiance est élevée en ce moment. Et vous devez continuer à leur montrer qu'on aime ça, leur donner cette confiance et laisser le jeu venir à eux. »

Un rythme de All-Star

Si Jerami Grant tient le rôle du lance-flammes en sortie de banc, Deni Avdija assure l'équilibre entre attaque à tout-va et justesse des choix quand il n'est pas possible de passer la vitesse supérieure.

Face aux Lakers, Portland a ainsi établi un record cette saison avec 103 tirs tentés sans disputer de prolongation. La patte Splitter, adepte de ce style moderne en attaque (tirs près du cercle ou derrière l'arc et beaucoup de rythme), montre ses premiers résultats.

Et quand la défense tient bon, c'est Deni Avdija qui récupère les ballons et fait parler son talent, à l'image de ses cinq réussites lors de ses cinq premières tentatives à 3-points la nuit dernière. La dernière à 6 minutes 36 de la fin du troisième quart-temps a permis aux Blazers de prendre quinze points d'avance, plus gros écart du match alors.

« C'est comme cela certains matchs, dans d'autres, on mettra nos tirs » avait prévenu l’Israélien après la défaite des siens dimanche contre les Clippers conclue à 37 % au shoot par Portland. « On doit tous faire circuler un peu plus la balle, et trouver un tir ouvert. Mais nous sommes encore en plein apprentissage. »

Celui-ci offre pour l'instant un bilan équilibré à Portland, contre quatre adversaires directs à l'Ouest pour les playoffs (victoires contre les Warriors et les Lakers, défaites contre les Wolves et les Clippers). Et quatre sorties de qualité pour Deni Avdija, qui débute la saison comme un vrai candidat à son premier All-Star Game en carrière, avec 23.5 points (47.8 % au tir, 44.4 % à 3-points), 5.8 rebonds, 4 passes et 1 contre de moyenne.