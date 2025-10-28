Matchs
NBA hier
Matchs
hier
DET95
CLE116
PHI136
ORL124
CHI128
ATL123
HOU137
BRO109
NOR90
BOS122
SAS121
TOR103
DAL94
OKC101
UTH138
PHO134
MIN114
DEN127
GSW131
MEM118
LAL108
POR122
Isaiah Hartenstein, sauveur du Thunder en fin de match

Publié le 28/10/2025 à 11:56

NBA – Alors que le Thunder était à deux doigts de laisser filer le match face à Dallas, Isaiah Hartenstein s’est montré en fin de rencontre pour permettre à son équipe de repartir avec une victoire.

Isaiah HartensteinAu début du quatrième quart-temps de ce duel entre Oklahoma City et Dallas, Isaiah Hartenstein inscrit un dunk qui donne 22 points d’avance aux champions en titre. Alors que le Thunder pensait se diriger vers un large succès, les Texans remontent au score avant de revenir à un point à une minute du terme grâce à D'Angelo Russell.

Sur la possession suivante, Shai Gilgeous-Alexander donne la balle à Isaiah Hartenstein, en tête de raquette. L’ancien des Clippers attaque Anthony Davis pour inscrire un lay-up main gauche et redonner trois longueurs d’avance à son équipe.

« Pour commencer, nous ne voulons pas être dans une telle situation où on laisse filer notre avance, mais nous avons continué de nous faire confiance mutuellement » explique Isaiah Hartenstein. « C’est ce qui fait que Shai est si spécial, il nous fait confiance. Je pense que beaucoup de superstars auraient forcé les choses, mais il trouve un bon équilibre en nous faisant confiance. Et on sait qu’il peut mettre un gros tir si nous en avons besoin. »

« Un monstre au rebond »

Dans les huit dernières minutes du match, Isaiah Hartenstein est le seul joueur d’Oklahoma City qui a réussi à inscrire un panier. Avec ses deux tirs réussis, il a permis au Thunder de rester devant pour finir par s’imposer 101-94. L’intérieur termine sa soirée avec 16 points, 12 rebonds (dont 5 offensifs) en 30 minutes de jeu.

« Il a pris beaucoup de rebonds dans le quatrième quart-temps » réagit Mark Daigneault à propos des six prises d’Isaiah Hartenstein dans le dernier acte. « Il a réalisé des grosses actions puis il y a eu cette possession où ils ont doublé Shai. Nous nous sommes bien écartés pour qu’il puisse attaquer le cercle. Chacune de ces action ont été importantes et nous ont permis de nous imposer. »

De son côté, Chet Holmgren loue également la fin de match de son homologue dans la raquette. « Il a été un monstre au rebond ce soir et il a été très important pour nous. Nous devons continuer de le trouver parce qu'il est très efficace dans ce type de situations. »

Dans le sillage d'Isaiah Hartenstein, Oklahoma City enchaîne en tout cas un quatrième succès en autant de matchs dans ce début de saison, avant de recevoir les Kings ce mardi en « back-to-back ».

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.2 0.5 0.4 1.9
2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7
2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.8 5.1
2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5
2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.2
2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3
2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0
2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8
2024-25 OKC 57 28 58.1 0.0 67.5 2.9 7.9 10.7 3.8 3.0 0.8 1.7 1.1 11.2
2025-26 OKC 3 34 50.0 0.0 50.0 2.7 8.0 10.7 3.0 3.7 1.3 1.7 0.0 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Thibault Mairesse
