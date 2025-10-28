Boosté par VJ Edgecombe, Tyrese Maxey est plus déterminé que jamais

« C'est peut-être la première fois que je le vois jouer aussi « en colère », alors que ce n'est pas du tout une personne comme ça en dehors ». Kelly Oubre Jr. a vu juste en pointant du doigt ce qui permet à Tyrese Maxey de repousser encore les limites sur ce début de saison.

Déjà auteur de 40 points dans la victoire acquise sur le fil à Boston lors du premier match, le meneur a de nouveau sorti le grand jeu cette nuit en l'absence de Joel Embiid (qui participera au deuxième match en « back-to-back » de Philadelphie ce soir contre Washington) en collant 43 points au Magic.

À ses côtés, son lieutenant du moment, VJ Edgecombe, a encore apporté 26 points (10/17 aux tirs) et 7 passes décisives. Les deux nouveaux hommes forts des Sixers signent un début de saison canon. Le duo a cumulé 182 points, soit le total le plus élevé pour un duo de titulaires à l’arrière lors des trois premiers matchs d’une saison selon les statistiques d'ESPN (depuis 1970-1971).

Sourire moins pour gagner plus

« Sérieusement ? C’est une bonne stat à savoir », en sourit le rookie qui s'entend déjà très bien avec son partenaire de « backcourt ». « C'est marrant, quand il a perdu ce dernier ballon sur la fin, je lui ai dit que c'était de ma faute, que je devais lui donner de l'espace. Mais par rapport à sa façon de jouer, il est très agressif. Il n'a perdu que deux ballons ce soir, alors qu'il a eu beaucoup le ballon en main. On lui fait tous confiance », livre Tyrese Maxey.

Entre expérience et responsabilités, le meneur des Sixers en finirait presque par perdre son large sourire. L'envie de gagner à nouveau, particulièrement après une dernière saison éprouvante, prend simplement le dessus.

« Je ne suis pas en colère. Je suis heureux », a-t-il rassuré. « Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que peut-être que je ne souris plus autant qu'avant, peut-être parce que je prends de l'âge. J'en suis à un point de ma carrière où je veux qu'on soit très bon en tant qu'équipe, et je sais que ça commence par moi. »

Le meneur a notamment rappelé un fait de jeu concernant son rookie, Hunter Sallis, lors de sa toute première entrée en jeu en NBA, qui illustre précisément son état d'esprit, peut-être moins souriant, mais plus gagneur.

En attendant le retour des autres vedettes

« Parfois maintenant, je ne peux pas être tout sourire. Hunter Sallis m'a demandé pourquoi je lui avais crié dessus avant son entrée en jeu. Je lui ai répondu : ‘Parce que tu n'avais pas rentré ton maillot, et si tu te prends un ‘delay of game', je vais être très en colère.' Il m'a dit qu'il était juste heureux d'entrer, et je me suis excusé après. Je suis juste déterminé. Je veux qu'on gagne, et je le veux tellement à chaque match que je vais donner tout ce que je peux pour que mon équipe y arrive. C'est vraiment ça. »

De la parole aux actes, Tyrese Maxey a montré la voie en terminant le match très fort pour repousser les avances du Magic, revenus à deux longueurs après avoir couru après le score tout le match. Avec du scoring, mais aussi des passes décisives pour maintenir tout le monde à l'unisson.

« J'essaie de bien finir les matchs. Il y a eu une action ce soir où je suis entré dans la raquette, ils sont venus en aide et j'ai ressorti le ballon pour Justin Edwards qui a pu mettre un gros 3-points. Il a ensuite pu driver pour mettre un autre panier. Ce sont des actions importantes, où je ne vais pas toujours shooter, mais juste faire la bonne action. C'est la chose la plus importante que j'essaie de faire, contrôler le rythme aussi, le temps et la possession. En fin de match, c'est ce qu'il faut faire : prendre le ballon et faire la bonne lecture de jeu. »

Avec le retour de Joel Embiid ce soir, et peut-être de Paul George, on peut compter sur lui pour s'adapter à nouveau à la hiérarchie tout en restant efficace, comme il a su le faire… depuis le début de sa carrière.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.5 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 ☆ PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHL 52 38 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHL 2 42 45.5 61.1 85.0 0.5 3.5 4.0 7.5 4.0 1.0 1.5 1.0 34.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.