Soirée douloureuse pour Cooper Flagg

Son match a commencé par une grimace. Sur la toute première possession jouée par le Thunder, Cooper Flagg s'est blessé à l'épaule gauche. Le rookie des Mavs était à la lutte au rebond avec Isaiah Hartenstein, à l'issue de laquelle il est apparu touché, en se tenant la zone blessée.

La suite de sa soirée face au champion en titre n'a pas été beaucoup plus heureuse. Sans qu'on sache à quel point cette blessure l'a perturbé, le premier choix de la dernière Draft a connu le match le plus compliqué de sa très jeune carrière. En 31 minutes, il n'a cumulé que 2 points, 2 rebonds et 2 interceptions, et a surtout souffert d'une terrible maladresse : 1/9 aux tirs, dont 0/3 de loin.

Résultat : alors que son équipe s'apprêtait à signer une remontada quasi gagnante, Jason Kidd a préféré se passer de son jeune talent dans le dernier quart-temps. « Ce n’était pas son soir. On est une équipe, il faut comprendre que le groupe présent sur le terrain nous a mis en position de gagner le match. Il n’était pas sur le parquet, mais il encourageait ses coéquipiers », remarque le coach, en saluant sa dureté.

Sorti à huit minutes du terme, Cooper Flagg sera renvoyé sur le parquet dans les derniers instants, pour disputer quelques possessions défensives. Le rookie, qui disputait son premier « back-to-back » après sa sortie à 22 points face aux Raptors, reconnaît que le fait d’être sur le banc dans les moments décisifs est une situation qu’il n’avait encore jamais vécue. Mais il assure ne pas avoir eu de problème avec la décision de son coach.

Présent au prochain match ?

« Vu la tournure du match, on avait un groupe sur le terrain qui jouait vraiment bien et qui était lancé, donc je comprends le choix du coach. Et puis, j’étais à plat. Je n’étais pas moi-même. Je n’influençais pas le jeu à un haut niveau, je ne faisais pas les choses correctement. Donc évidemment, c’est une décision facile pour le coach. Il voulait gagner le match », résume le joueur de 18 ans.

Contraint de porter un bandage chauffant à l’épaule gauche pendant la soirée, Cooper Flagg a ensuite reçu des soins et appliqué de la glace après le match, déclarant qu’il restait optimiste quant à sa présence pour le match à domicile de mercredi contre les Pacers.

« On va probablement faire quelques examens ou quelque chose comme ça, pour s’assurer que tout est en ordre, mais je pense que c’est juste un peu douloureux. Je veux garder un œil dessus, mettre de la glace, faire un peu de rééducation, et ça devrait aller », termine-t-il, plutôt optimiste au sujet de sa récupération.