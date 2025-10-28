Deux à quatre semaines d’absence pour Gabe Vincent

Nouveau coup dur pour les Lakers, ESPN annonçant que Gabe Vincent va rater entre deux et quatre semaines de compétition, à cause de son entorse de la cheville gauche.

Titulaire depuis trois matchs (3.7 points, 2.3 passes, 1 rebond et 1 interception sur 24 minutes), le meneur s'est blessé dimanche à Sacramento et il rejoint une infirmerie qui commence à déborder. LeBron James, Luka Doncic, Maxi Kleber et Adou Thiero, ainsi que Marcus Smart et Jaxson Hayes, l'avaient rejoint au cours des dernières semaines et des derniers jours…

En positif avant cette nuit, grâce notamment à des performances XXL d'Austin Reaves, les Lakers devront donc s'accrocher lors des prochains matchs, puisque leurs nombreuses absences pourraient vite les rattraper et les plomber au classement. Un casse-tête en perspective pour JJ Redick qui, contre les Blazers, a aligné Rui Hachimura, Jake LaRavia, Jarred Vanderbilt et Deandre Ayton autour d'Austin Reaves. Pour une défaite logique.

Gabe Vincent Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 9 9 21.6 22.2 0.0 0.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 2.4 2020-21 MIA 50 13 37.8 30.9 87.0 0.2 0.9 1.1 1.3 1.6 0.4 0.7 0.0 4.8 2021-22 MIA 68 23 41.7 36.8 81.5 0.3 1.5 1.9 3.1 2.3 0.9 1.4 0.2 8.7 2022-23 MIA 68 26 40.2 33.4 87.2 0.4 1.7 2.1 2.5 2.3 0.9 1.4 0.1 9.4 2023-24 LAL 11 20 30.6 10.7 50.0 0.4 0.5 0.8 1.9 1.7 0.8 0.5 0.0 3.1 2024-25 LAL 72 21 40.0 35.3 71.4 0.3 1.0 1.3 1.4 2.1 0.7 0.6 0.2 6.4 2025-26 LAL 3 24 23.1 20.0 100.0 0.3 0.7 1.0 2.3 2.3 1.0 0.7 0.0 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.