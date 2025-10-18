En attendant LeBron James, Gabe Vincent est le cinquième titulaire des Lakers

JJ Redick avait quatre titulaires en tête suite à l’absence de LeBron James : Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura et Deandre Ayton. Restait à savoir qui allait compléter le cinq des Lakers mardi, face aux Warriors.
La réponse est tombée : ce sera Gabe Vincent. L’ancien joueur du Heat a impressionné en présaison avec son adresse extérieure (6/11 à 3-pts contre Dallas, 4/5 face à Sacramento), de quoi convaincre son coach qu’il était l’homme idéal pour entamer la saison avec les « Purple & Gold ». En attendant le retour du « King », évidemment.
« Ça amène du shoot autour de Luka et DA (Deandre Ayton), et Gabe (Vincent) est un autre meneur de jeu, un autre défenseur coriace », a ainsi expliqué JJ Redick. « Il s'intègre bien à tout ça. »
L'entraîneur californien a toutefois vite précisé que Gabe Vincent serait titulaire pour l'ouverture de la saison face à Golden State, mais que rien n'était encore fixé pour la suite. Face à Stephen Curry, la capacité de Vincent à mettre la pression sur le porteur de balle sera précieuse, mais le choix pourrait évoluer selon l’adversaire.
Un choix qui fait en tout cas le bonheur de Luka Doncic.
« J'ai toujours aimé jouer avec Gabe » confirme ainsi le nouveau patron de la franchise aux 18 titres. « Son tir va beaucoup nous aider. Et puis, vous savez, nous avons une vraie connexion sur le terrain. »
|Gabe Vincent
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|MIA
|9
|9
|21.6
|22.2
|0.0
|0.0
|0.6
|0.6
|0.7
|0.7
|0.6
|0.1
|0.0
|2.4
|2020-21
|MIA
|50
|13
|37.8
|30.9
|87.0
|0.2
|0.9
|1.1
|1.3
|1.6
|0.4
|0.7
|0.0
|4.8
|2021-22
|MIA
|68
|23
|41.7
|36.8
|81.5
|0.3
|1.5
|1.9
|3.1
|2.3
|0.9
|1.4
|0.2
|8.7
|2022-23
|MIA
|68
|26
|40.2
|33.4
|87.2
|0.4
|1.7
|2.1
|2.5
|2.3
|0.9
|1.4
|0.1
|9.4
|2023-24
|LAL
|11
|20
|30.6
|10.7
|50.0
|0.4
|0.5
|0.8
|1.9
|1.7
|0.8
|0.5
|0.0
|3.1
|2024-25
|LAL
|72
|21
|40.0
|35.3
|71.4
|0.3
|1.0
|1.3
|1.4
|2.1
|0.7
|0.6
|0.2
|6.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.