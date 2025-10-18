En attendant LeBron James, Gabe Vincent est le cinquième titulaire des Lakers

JJ Redick avait quatre titulaires en tête suite à l’absence de LeBron James : Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura et Deandre Ayton. Restait à savoir qui allait compléter le cinq des Lakers mardi, face aux Warriors.

La réponse est tombée : ce sera Gabe Vincent. L’ancien joueur du Heat a impressionné en présaison avec son adresse extérieure (6/11 à 3-pts contre Dallas, 4/5 face à Sacramento), de quoi convaincre son coach qu’il était l’homme idéal pour entamer la saison avec les « Purple & Gold ». En attendant le retour du « King », évidemment.

« Ça amène du shoot autour de Luka et DA (Deandre Ayton), et Gabe (Vincent) est un autre meneur de jeu, un autre défenseur coriace », a ainsi expliqué JJ Redick. « Il s'intègre bien à tout ça. »

L'entraîneur californien a toutefois vite précisé que Gabe Vincent serait titulaire pour l'ouverture de la saison face à Golden State, mais que rien n'était encore fixé pour la suite. Face à Stephen Curry, la capacité de Vincent à mettre la pression sur le porteur de balle sera précieuse, mais le choix pourrait évoluer selon l’adversaire.

Un choix qui fait en tout cas le bonheur de Luka Doncic.

« J'ai toujours aimé jouer avec Gabe » confirme ainsi le nouveau patron de la franchise aux 18 titres. « Son tir va beaucoup nous aider. Et puis, vous savez, nous avons une vraie connexion sur le terrain. »

Gabe Vincent Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 9 9 21.6 22.2 0.0 0.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 2.4 2020-21 MIA 50 13 37.8 30.9 87.0 0.2 0.9 1.1 1.3 1.6 0.4 0.7 0.0 4.8 2021-22 MIA 68 23 41.7 36.8 81.5 0.3 1.5 1.9 3.1 2.3 0.9 1.4 0.2 8.7 2022-23 MIA 68 26 40.2 33.4 87.2 0.4 1.7 2.1 2.5 2.3 0.9 1.4 0.1 9.4 2023-24 LAL 11 20 30.6 10.7 50.0 0.4 0.5 0.8 1.9 1.7 0.8 0.5 0.0 3.1 2024-25 LAL 72 21 40.0 35.3 71.4 0.3 1.0 1.3 1.4 2.1 0.7 0.6 0.2 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.