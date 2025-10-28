Ja Morant n’a « jamais vraiment voulu » devenir le nouveau visage de la NBA

La septième saison dans la ligue de Ja Morant s'est ouverte depuis une semaine et, à 26 ans passés, sa carrière commence à interroger. Notamment quand on se rappelle des attentes qui existaient autour de lui…

Il y a trois ou quatre ans en arrière, beaucoup considéraient ainsi que le meneur des Grizzlies avait absolument tout ce qu'il fallait pour devenir le futur visage de la NBA, grâce à sa manière de jouer, si spectaculaire et instinctive. Sans même chercher à occuper ce rôle.

« Je n'en ai jamais vraiment voulu, honnêtement » admet-il désormais lors d'une interview pour The Athletic. « Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Mais je joue pour l'amour du jeu et non pour devenir le visage de la NBA. Bien sûr, je l'entends souvent, mais je ne me mets pas de pression par rapport à tout ça. Je vais juste sur le terrain et je joue mon jeu, puis le fait de me comporter de la sorte m'a placé dans les discussions… Chacun se fait ensuite sa propre opinion, mais je ne m'en soucie pas vraiment. »

Depuis, le nom de Ja Morant s'est pourtant retrouvé de moins en moins cité dans les débats sur le sujet, à cause de ses différentes blessures, mais surtout de ses affaires extrasportives et de son penchant pour les armes à feu.

Le respect de ses pairs

Même si, récemment, Stephen Curry l'en croyait toujours capable. Comme plusieurs autres jeunes stars de la ligue.

« Ce genre de choses finissent toujours par se faire d'elles-mêmes, mais j'espère qu'il y a une certaine envie de devenir de grands ambassadeurs de ce sport » déclarait le Warrior. « Peu importe qui fait partie du groupe de joueurs, on pourrait citer Ja Morant, Luka Doncic, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum et d'autres, mais je ne me perds pas avec tout ça. Quand je suis arrivé dans la ligue, il n'y avait jamais ce genre de débat autour de moi, mais c'est quand je suis arrivé en finale que les gens ont commencé à en parler. »

Des mots qui vont droit au coeur de Ja Morant, déjà encensé à plusieurs reprises par Kevin Durant.

« À mes yeux, ça signifie beaucoup plus que si n'importe qui d'autre le faisait… » apprécie en tout cas le Rookie de l'année 2020. « Ces gars-là sont des légendes, ils iront sans aucun doute au Hall of Fame et c'est juste du respect de la part de mes pairs, une reconnaissance de tout le travail que j'ai fourni. Mais ce n'est pas terminé. »

Ja Morant a ainsi encore le temps de relancer sa carrière et de devenir l'un des visages de la NBA, tant aux Etats-Unis qu'à l'international. Même s'il n'a désormais plus vraiment de temps à perdre.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 4 27 41.1 11.1 96.4 0.2 2.5 2.8 6.5 1.8 0.8 2.0 0.0 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.