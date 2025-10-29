La A.E. 2 passe au bleu « Fusion »

La sortie de la A.E. 2 a été l'un des événements de la rentrée. Anthony Edwards est désormais un joueur établi dans les hautes sphères de la ligue, et son deuxième modèle signature en collaboration avec adidas était attendu.

Après le premier coloris « With Love » faisant référence au « Peach State » de Géorgie, d'où il est originaire, cette deuxième version « Blue Fusion » emprunte cette fois les couleurs des Wolves de Minnesota, avec qui il entame déjà sa sixième saison en NBA

Les parties latérales du modèle apparaissent en bleu « fusion » et son complétés par des renforts en gris et noir. Les touches de vert fluo ressortent à l'avant de la chaussure et sur le logo du joueur sur la languette, et les trois bandes d'adidas au niveau du talon. De quoi donner un ensemble un petit côté Wolves qui fait son effet.

La A.E. 2 « Blue Fusion » est désormais disponible en toutes tailles sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.