Giannis Antetokounmpo en mode Shaquille O’Neal pour les Bucks

Kevin Porter Jr, Cole Anthony et Kyle Kuzma absents, Giannis Antetokounmpo allait avoir encore plus de responsabilités offensives lors du déplacement à Cleveland. En face, il y avait du répondant avec Evan Mobley, défenseur de l'année en titre, Jarrett Allen, voire De'Andre Hunter.

Pour autant, avec 40 points à 14/20 au shoot, 14 rebonds et 9 passes, le Grec a confirmé qu'il était en grande forme et que pas grand-chose ne pouvait ne serait-ce que le contenir.

« On s'est battu de la première à la dernière minute. On était à -15 ou -16, mais on est revenu, on a mis des tirs, on a fait les efforts en défense. On n'était pas loin, mais on n'a pas su conclure », raconte le double MVP. « Quand on se donne autant, on veut gagner, et on peut aussi garder en tête les absences de Kuzma, Porter et Cole et se dire qu'on était tout de même dans le match. Mais on n'est pas comme ça. Peu importe qui est là, il faut tout donner. »

« Si c'est un joueur extérieur, il va tomber et aura la faute. Lui n'est pas comme ça, donc il n'obtient jamais vraiment les fautes »

Malheureusement pour Giannis Antetokounmpo, les Bucks n'ont pas réussi à l'emporter. Mais ce court revers va dans le sens de sa déclaration avant le début de la saison, où il disait que Milwaukee serait une équipe dangereuse. Surtout si le Grec maintient ce niveau de jeu.

« Il a porté le ballon une majorité du match et c'est épuisant. Pourtant, il a continué d'aller dans la raquette, d'aller chercher des fautes. Il est comme ça », analyse Doc Rivers, qui n'a pas voulu trop tirer sur la corde (33 minutes) pour que son joueur garde de la fraîcheur face à ce défi physique. « Il se fait frapper, attraper, tenir. C'est dingue le nombre de fois où il est touché aux bras. »

Le MVP des Finals 2021 a subi pas moins de onze fautes dans cette rencontre dans l'Ohio ! Il a même terminé avec un (pour lui) pourcentage assez propre (11/16) sur la ligne.

« C'est comme Shaquille O'Neal », compare l'entraîneur de Milwaukee alors que sa superstar tourne à 36 points de moyenne à 68% de réussite au shoot, et 11.7 lancers-francs tentés par match.

« Il ne réagit pas aux coups, donc il n'a pas de coups de sifflet. Si c'est un joueur extérieur, il va tomber et aura la faute. Lui n'est pas comme ça, donc il n'obtient jamais vraiment les fautes, mais il continue, parvient à faire des passes malgré les contacts. Ça prouve à quel point il est dur. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 3 33 68.3 66.7 62.9 4.7 11.3 16.0 7.0 2.3 0.7 3.0 1.0 36.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.