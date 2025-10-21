Giannis Antetokounmpo assure que les Bucks seront au rendez-vous

Peu d'équipes entament la saison 2025/26 avec autant de points d'interrogation que Milwaukee. En quelques mois, les vestiges (Jrue Holiday, Khris Middleton, Brook Lopez) du titre décroché en 2021 sont tous partis, l'avenir autour de Giannis Antetokounmpo reste incertain et on ne sait pas comment va se passer l'intégration de Myles Turner.

Bien malin celui qui peut tout de suite annoncer le visage des Bucks cette saison. Le Grec, lui, a déjà une petite idée. « On n'est pas favori », assume Giannis Antetokounmpo. « Mais on va être un problème. On va être dangereux. L'équipe est organisée d'une manière très, très dangereuse. »

Vraiment ? « On a beaucoup de shooteurs, beaucoup de joueurs qui peuvent faire le jeu et porter le ballon, beaucoup de défenseurs », annonce le Grec.« On peut changer en défense. On a un fort intérieur, avec Myles Turner, qui peut écarter le jeu et être un problème en défense. »

Mais comment traduire avec un objectif sportif le fait d'être un « problème », d'être « dangereux » ?

« On est construit pour faire du bruit mais l'objectif, c'est mercredi », tempère le MVP des Finals 2021, en pensant au match contre Washington. « Après ça, on doit rester en bonne santé et aller en playoffs. Ensuite, une fois en playoffs, tenter de gagner une série. » Ce que les Bucks n'ont plus fait depuis 2022 déjà…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.