Giannis Antetokounmpo assure que les Bucks seront au rendez-vous

Peu d'équipes entament la saison 2025/26 avec autant de points d'interrogation que Milwaukee. En quelques mois, les vestiges (Jrue Holiday, Khris Middleton, Brook Lopez) du titre décroché en 2021 sont tous partis, l'avenir autour de Giannis Antetokounmpo reste incertain et on ne sait pas comment va se passer l'intégration de Myles Turner.
Bien malin celui qui peut tout de suite annoncer le visage des Bucks cette saison. Le Grec, lui, a déjà une petite idée. « On n'est pas favori », assume Giannis Antetokounmpo. « Mais on va être un problème. On va être dangereux. L'équipe est organisée d'une manière très, très dangereuse. »
Vraiment ? « On a beaucoup de shooteurs, beaucoup de joueurs qui peuvent faire le jeu et porter le ballon, beaucoup de défenseurs », annonce le Grec.« On peut changer en défense. On a un fort intérieur, avec Myles Turner, qui peut écarter le jeu et être un problème en défense. »
Mais comment traduire avec un objectif sportif le fait d'être un « problème », d'être « dangereux » ?
« On est construit pour faire du bruit mais l'objectif, c'est mercredi », tempère le MVP des Finals 2021, en pensant au match contre Washington. « Après ça, on doit rester en bonne santé et aller en playoffs. Ensuite, une fois en playoffs, tenter de gagner une série. » Ce que les Bucks n'ont plus fait depuis 2022 déjà…
|Giannis Antetokounmpo
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|MIL
|77
|25
|41.4
|34.7
|68.3
|1.0
|3.4
|4.4
|1.9
|2.2
|0.8
|1.6
|0.8
|6.8
|2014-15
|MIL
|81
|31
|49.1
|15.9
|74.1
|1.2
|5.5
|6.7
|2.6
|3.1
|0.9
|2.1
|1.0
|12.7
|2015-16
|MIL
|80
|35
|50.6
|25.7
|72.4
|1.4
|6.2
|7.7
|4.3
|3.2
|1.2
|2.6
|1.4
|16.9
|2016-17 ☆
|MIL
|80
|36
|52.1
|27.2
|77.0
|1.8
|7.0
|8.8
|5.4
|3.1
|1.6
|2.9
|1.9
|22.9
|2017-18 ☆
|MIL
|75
|37
|52.9
|30.7
|76.0
|2.1
|8.0
|10.0
|4.8
|3.1
|1.5
|3.0
|1.4
|26.9
|2018-19 ★
|MIL
|72
|33
|57.8
|25.6
|72.9
|2.2
|10.3
|12.5
|5.9
|3.2
|1.3
|3.7
|1.5
|27.7
|2019-20 ★
|MIL
|63
|30
|55.3
|30.4
|63.3
|2.2
|11.4
|13.6
|5.6
|3.1
|1.0
|3.7
|1.0
|29.5
|2020-21 ☆
|MIL
|61
|33
|56.9
|30.3
|68.5
|1.6
|9.4
|11.0
|5.9
|2.8
|1.2
|3.4
|1.2
|28.1
|2021-22 ☆
|MIL
|67
|33
|55.3
|29.3
|72.2
|2.0
|9.6
|11.6
|5.8
|3.2
|1.1
|3.3
|1.4
|29.9
|2022-23 ☆
|MIL
|63
|32
|55.3
|27.5
|64.5
|2.2
|9.6
|11.8
|5.7
|3.1
|0.8
|3.9
|0.8
|31.1
|2023-24 ☆
|MIL
|73
|35
|61.1
|27.4
|65.7
|2.7
|8.8
|11.5
|6.5
|2.9
|1.2
|3.4
|1.1
|30.4
|2024-25 ☆
|MIL
|67
|34
|60.1
|22.2
|61.7
|2.2
|9.7
|11.9
|6.5
|2.3
|0.9
|3.1
|1.2
|30.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.