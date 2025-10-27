Julius Randle a enfilé le costume d’Anthony Edwards

Après seulement trois minutes, la rencontre entre les Wolves et les Pacers a changé de visage. Comment et pourquoi ? Parce que, touché aux ischio-jambiers, Anthony Edwards a quitté ses coéquipiers. Ce n'est donc plus la même chose quand il faut soit jouer, soit affronter Minnesota sans lui.

Tout le monde en a fait plus chez les Wolves, Rudy Gobert et Naz Reid ayant par exemple réalisé leur meilleur match de ce début de campagne avec respectivement 14 et 16 points. Mais c'est bien Julius Randle qui a enfilé le costume de patron, laissé par « Ant », pour guider les siens vers la victoire.

« Mes lectures sont très faciles. Mes coéquipiers me rendent les choses aisées. Je sais ce que j'ai à faire, où je veux le ballon, quelles sont mes options. Si je subis une prise à deux, je fais mon quarterback », analyse l'intérieur.

Prendre de bonnes et rapides décisions

L'intérieur en a profité pleinement en compilant 31 points à 11/18 au shoot et 6 passes. « Naturellement la balle va m'arriver plus souvent. Ça ne change pas ma mentalité : je tente de faire le bon choix, la bonne action », poursuit-il. « Si je suis en un contre-un, j'attaque, s'il y a prise à deux, je fais confiance à mes coéquipiers. »

Pour Julius Randle, l'essentiel réside dans la vitesse de lecture, de prise de décision car trop dribbler ou s'enfermer dans des situations périlleuses, qui n'aboutissent à rien, est souvent son péché mignon. « Le plus important, c'est d'aller vite, de ne pas trop porter le ballon », confirme-t-il. « Je dois jouer de manière rapide et décisive. »

Ce bon match confirme le début de saison réussi de l'intérieur des Wolves, qui tourne à 25.3 points (57% de réussite au shoot, 47% à 3-pts), 6.7 rebonds et 6 passes de moyenne après trois rencontres. Et si Anthony Edwards doit rester à l'infirmerie quelques jours, Chris Finch pourra compter sur lui.

« C'était exceptionnel. On lui a mis le ballon dans les mains et fait confiance pour obtenir des tirs corrects. Il a mis la pression sur leur défense », commente son coach. « Il est comme ça. Il croit en lui-même et on croit en lui pour être le joueur qu'il est. C'était bien pour lui d'avoir ce niveau pendant toute la partie », ajoute Naz Reid.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 ☆ NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 ☆ NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 ☆ NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7 2025-26 MIN 3 35 57.4 47.1 73.7 1.3 5.3 6.7 6.0 1.7 1.0 2.0 0.3 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.