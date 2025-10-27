Ausar Thompson, symbole de l’énergie débordante des Pistons

En perdant leurs deux meilleurs shooteurs extérieurs, Malik Beasley et Tim Hardaway Jr, et en attendant le retour de blessure de Jaden Ivey, les Pistons s'appuient sur leur impact physique.

Mais bousculés par les Celtics en début de match, ils ont surtout été relancés par leurs remplaçants…

« C'est une victoire d'identité. Simplement parce que nos remplaçants sont rentrés et qu'ils nous ont montré ce qu'était notre identité, qu'on avait perdue et alors qu'on avait quelque chose comme 15 points de retard » explique Ausar Thompson. « Puis on est revenus et on a gardé cette identité pour le reste du match. »

« Tout le mérite en revient à nos remplaçants », confirme son coach, JB Bickerstaff. « Nos remplaçants sont entrés en jeu, ont apporté beaucoup d'énergie et ont changé l'esprit du match. Leur combativité, sur les ballons perdus, les rebonds, le jeu rapide, la défense dont nous sommes capables… Ils nous ont donné un nouvel élan. »

De quoi réveiller Cade Cunningham (25 points, 8 passes), Jalen Duren (24 points, 18 rebonds) et donc Ausar Thompson, qui a récupéré trois rebonds offensifs importantissimes dans le money-time.

Pas unidimensionnel malgré son manque de shoot extérieur

« J'essaie d'aller sur le terrain et jouer aussi dur que possible. Certains soirs, quand les tirs ne rentrent pas dedans, il faut aller chercher les rebonds offensifs, les paniers faciles. J'ai mis mes coéquipiers en difficulté en laissant Payton Pritchard prendre un rebond offensif. Je devais le récupérer… et le tripler » sourit-il.

Avec ses 21 points, 12 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et un +/- de +15 en 36 minutes, le jumeau d'Amen a pesé de tout son poids sur la deuxième mi-temps du match. Sans shoot à 3-points.

« Il peut peser de tellement de façons différentes », conclut ainsi JB Bickerstaff sur l'impact offensif de son joueur. « Il n'est pas un joueur offensif unidimensionnel. Ses rebonds offensifs et ses claquettes aident notre attaque. Ses coupes dans le dos de la défense et les ballons qu'il touche dans la raquette aident notre attaque. Lorsqu'il attaque la raquette, ça aide notre attaque. Il peut nous aider de tellement de façons différentes en attaque, et il va continuer à progresser et de gagner en assurance. Mais il est déjà très utile actuellement. »

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 59 23 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1 2025-26 DET 2 29 58.3 33.3 20.0 0.0 5.5 5.5 5.5 3.0 1.0 1.0 1.0 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.