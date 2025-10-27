La LeBron 23 continue de se décliner avec différents coloris qui rendent hommage aux nombreux exploits de la carrière du King. Il y a d'abord eu le coloris « Uncharted » pour mettre en lumière son titre de meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, puis le « Miami Twice » pour honorer ses deux titres de champion acquis avec le Heat en 2012 et en 2013.

Cette fois, c'est la dernière étape de la carrière de LeBron James qui est mise à l'honneur avec un coloris « Chosen One » aux couleurs des Lakers. La tige se distingue en effets par deux parois à effet métallique, en doré d'un côté, et violet de l'autre. L'ensemble est complété par une partie supérieure en noir, sur laquelle la couronne du King et sa signature ressortent en doré, respectivement sur l'empeigne et la languette. La LeBron 23 a également misé sur le « packaging » de chacun de ses modèles et ce coloris « Chosen One » ne déroge pas à la règle.

La LeBron 23 « Chosen One » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros. Viendra ensuite la LeBron 23 “Chosen One” pour célébrer son œuvre laissée à Cleveland.