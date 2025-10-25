Une touche de nostalgie sur la LeBron 23 « Grand Opening »

Nike et LeBron James ont encore visé juste avec la LeBron 23. Pour marquer le coup à l'occasion de la sortie de la 23e chaussure signature de LeBron James, chaque coloris renvoie à des moments forts de l'immense carrière de la superstar des Lakers.

Le prochain ne dérogera pas à la règle. Baptisé « Grand Opening », il comporte notamment l'inscription « 10-29-2003 » date du tout premier match disputé par LeBron James en carrière, avec Cleveland, face aux Kings.

La tige aux couleurs « Cleveland friendly » opte pour une base en rouge et noir permettant de dessiner la couronne sur l'empeigne, et une partie supérieure blanche. Le « Swoosh » ressort en doré, tout comme la signature de LeBron James sur une languette blanche.

En attendant son retour aux côtés de Luka Doncic aux Lakers, la LeBron 23 « Grand Opening » sortira le 1er novembre sur Basket4Ballers à 200 euros.