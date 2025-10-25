NBA
Une touche de nostalgie sur la LeBron 23 « Grand Opening »

Sneakers – Le prochain coloris de la 23e chaussure signature de LeBron James renvoie au tout premier match du King en NBA, le 10 octobre 2003.

Nike et LeBron James ont encore visé juste avec la LeBron 23. Pour marquer le coup à l'occasion de la sortie de la 23e chaussure signature de LeBron James, chaque coloris renvoie à des moments forts de l'immense carrière de la superstar des Lakers.

Le prochain ne dérogera pas à la règle. Baptisé « Grand Opening », il comporte notamment l'inscription « 10-29-2003 » date du tout premier match disputé par LeBron James en carrière, avec Cleveland, face aux Kings.

La tige aux couleurs « Cleveland friendly » opte pour une base en rouge et noir permettant de dessiner la couronne sur l'empeigne, et une partie supérieure blanche. Le « Swoosh » ressort en doré, tout comme la signature de LeBron James sur une languette blanche.

En attendant son retour aux côtés de Luka Doncic aux Lakers, la LeBron 23 « Grand Opening » sortira le 1er novembre sur Basket4Ballers à 200 euros.

Par Romain Davesne
