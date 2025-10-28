Matchs
NBA hier
Matchs
hier
DET95
CLE116
PHI136
ORL124
CHI128
ATL123
HOU137
BRO109
NOR90
BOS122
SAS121
TOR103
DAL94
OKC101
UTH138
PHO134
MIN114
DEN127
GSW131
MEM118
LAL108
POR122
La Air Jordan 3 « Olive » suit la tendance

Publié le 28/10/2025 à 11:08

Sneakers – L'emblématique Air Jordan 3 surfe elle aussi sur la thématique « Olive » lancée par Jordan Brand après la sortie de la Air Jordan 40 “Heritage”, couleur olive, il y a dix jours.


Toujours aussi appréciée du grand public, la Air Jordan 3 aura été au rendez-vous de l'été avec la sortie de coloris comme la « Pure Money », « Starfish » ou « El Vuelo ».

La voilà de retour pour l'automne avec un coloris « Olive » de circonstance. Il fera également suite à la sortie du coloris “Heritage” de la Air Jordan 40, attendue ce jeudi en France et qui emprunte le même coloris, couleur vert olive. Un petit événement puisqu'il s'agira du troisième coloris de la Air Jordan 40.

On y retrouvera une tige en cuir aux tons vert foncé assorti de son fameux imprimé éléphant un poil plus clair sur la base. L'ensemble est complété par un logo “Nike Air” blanc sur le talon, et repose sur une semelle intermédiaire blanche, assortie d'un revêtement extérieur en caoutchouc en marron, blanc et orange.

La Air Jordan 3 Retro « Olive » est désormais disponible sur Basket4Ballers, au prix de 210 euros. La Air Jordan 3 reste par ailleurs disponible en quatre autres coloris (« Pure Money », « Starfish », « Rare Air » et « Black Cement »).

Par Romain Davesne
