

Toujours aussi appréciée du grand public, la Air Jordan 3 aura été au rendez-vous de l'été avec la sortie de coloris comme la « Pure Money », « Starfish » ou « El Vuelo ».

La voilà de retour pour l'automne avec un coloris « Olive » de circonstance. Il fera également suite à la sortie du coloris “Heritage” de la Air Jordan 40 , attendue ce jeudi en France et qui emprunte le même coloris, couleur vert olive. Un petit événement puisqu'il s'agira du troisième coloris de la Air Jordan 40.

On y retrouvera une tige en cuir aux tons vert foncé assorti de son fameux imprimé éléphant un poil plus clair sur la base. L'ensemble est complété par un logo “Nike Air” blanc sur le talon, et repose sur une semelle intermédiaire blanche, assortie d'un revêtement extérieur en caoutchouc en marron, blanc et orange.