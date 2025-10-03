La Air Jordan 40 a passé la vitesse supérieure et c'est tant mieux ! Après la sortie du coloris « Dusty Rose », la marque au Jumpman a dévoilé les premières images officielles d'un modèle 100% bordeaux. Mais le prochain coloris à venir sera bien cette version « Olive » !

Dans un style automnal, la paire se présente avec une tige vert foncé « olive », une languette et un col en noir, et d'infimes finitions en orange au niveau des œillets. Surtout, Jordan Brand continue d'innover en utilisant de nouveaux matériaux.

Après le cuir, le mesh et le daim, place donc à la toile pour cette version olive. L'ensemble repose sur une semelle beige, avec une partie translucide sur le revêtement extérieur avant pour compléter le tout. Pour rappel, la semelle de la Air Jordan 40 se distingue cette année par une association inédite, entre la mousse Zoom X et une unité Zoom Strobel sur toute la longueur.

La Air Jordan 40 « Olive » est annoncée sur Basket4Ballers pour le 16 octobre, au prix de 200 euros.