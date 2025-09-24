Sortie il y a plus de deux mois, la Air Jordan 40 continue de se dévoiler à travers de nouveaux coloris. Après avoir été plutôt sobre jusqu'à présent, la quarantième Air Jordan du nom s'offre ici une goutte d'ivresse avec la sortie à venir de ce coloris « Bordeaux ».

L'ensemble fait son effet, bonifié par une tige en cuir vieilli couleur bordeaux assortie d'une fine bande jaune sur la partie intérieure de l'empeigne. La semelle, qui se distingue cette année par une association inédite, entre la mousse Zoom X et une unité Zoom Strobel sur toute la longueur, ressort également d'un bordeaux un poil plus foncé.

La Air Jordan 40 « Bordeaux » ne dispose pas encore d'une date de sortie officielle, mais devrait être le prochain coloris à investir le marché, sans doute courant octobre, alors que la version « Dusty Rose » vient à peine d'être commercialisée.

(Via SneakerNews)