Les Spurs hissent une bannière en l’honneur de Gregg Popovich

À 19h00, heure française, les Spurs accueillent les Nets pour leur première à domicile de la saison. Un moment déjà spécial pour Victor Wembanyama et ses coéquipiers, diffusé sur Prime Video… mais aussi marqué par une belle surprise suspendue au plafond du Frost Bank Center.

La franchise texane a en effet dévoilé une nouvelle bannière en hommage à Gregg Popovich, ornée de cinq étoiles (symbole de ses cinq titres NBA) et du surnom légendaire du coach, « Pop », accompagné de son total record de 1 390 victoires en saison régulière.

Aucune cérémonie officielle pour « El Jefe », désormais éloigné des bancs après son AVC, mais un hommage vibrant pour l’homme qui a façonné plus de deux décennies de succès à San Antonio.

Il rejoint ainsi les figures éternelles de la franchise, dont les noms étaient déjà suspendus au plafond de la salle : Johnny Moore (00), Avery Johnson (6), Tony Parker (9), Bruce Bowen (12), James Silas (13), Manu Ginobili (20), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44) et David Robinson (50).