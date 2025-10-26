NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
SAS
BRO
DET
BOS
CLE
MIL
MIA
NYK
WAS
CHA
MIN
IND
DAL
TOR
LAC
POR
SAC
LAL
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les Spurs hissent une bannière en l’honneur de Gregg Popovich

Publié le 26/10/2025 à 17:41 Twitter Facebook

Une nouvelle bannière flotte au Frost Bank Center : les Spurs ont rendu hommage à Gregg Popovich, leur légendaire coach, avant la première à domicile de la saison.

La bannière de Gregg PopovichÀ 19h00, heure française, les Spurs accueillent les Nets pour leur première à domicile de la saison. Un moment déjà spécial pour Victor Wembanyama et ses coéquipiers, diffusé sur Prime Video… mais aussi marqué par une belle surprise suspendue au plafond du Frost Bank Center.

La franchise texane a en effet dévoilé une nouvelle bannière en hommage à Gregg Popovich, ornée de cinq étoiles (symbole de ses cinq titres NBA) et du surnom légendaire du coach, « Pop », accompagné de son total record de 1 390 victoires en saison régulière.

Aucune cérémonie officielle pour « El Jefe », désormais éloigné des bancs après son AVC, mais un hommage vibrant pour l’homme qui a façonné plus de deux décennies de succès à San Antonio.

Il rejoint ainsi les figures éternelles de la franchise, dont les noms étaient déjà suspendus au plafond de la salle : Johnny Moore (00), Avery Johnson (6), Tony Parker (9), Bruce Bowen (12), James Silas (13), Manu Ginobili (20), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44) et David Robinson (50).

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

San Antonio Spurs en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes