Quentin Grimes, un tir de la gagne dans son rôle de joker

Le poignet droit bien tendu en l'air pour marquer le coup. Puis une célébration en mode mitraillette aux côtés de ses coéquipiers. Quentin Grimes vient de délivrer son équipe dans un « money time » mal embarqué face aux Hornets. Avec ce tir primé de l'arrière, Philadelphie va finir par l'emporter.

« Lecture simple. S’ils font un ‘blitz' sur Tyrese, il faut remonter et être prêt à convertir le tir. J’ai réussi un tir similaire l’année dernière contre Brooklyn, mais on n’avait pas décroché la victoire. Cette fois, on a pu repartir avec le W », résume Quentin Grimes, en parlant du ballon servi par Tyrese Maxey, qui commençait à faire l'objet d'une prise à deux sur l'action.

Avec ce tir, l'arrière en terminait avec une belle soirée au « scoring ». En 30 minutes en sortie de banc, celui-ci a apporté 24 points (7/14 aux tirs dont 5/8 de loin), 4 passes et 3 rebonds. Lors du match précédent en ouverture face à Boston, il s'était contenté de 10 points (3/8), 5 rebonds et 5 passes.

Ce match et ce tir face aux Hornets ont de quoi lui permettre de faire le plein de confiance dans son rôle de joker.

Peser, comme titulaire ou remplaçant

« Il faut simplement avoir la mentalité d’entrer sur le terrain et de contribuer au match. Quoi qu’il en soit, que je joue les minutes d’un titulaire ou autre, je veux m’assurer d’apporter tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner », lâche l'arrière titularisé à 25 reprises en 28 matchs en Pennsylvanie la saison passée.

Une séquence suffisante pour exploser avec 22 points de moyenne, au cœur d'un naufrage collectif, qui a généré un imbroglio estival autour de sa situation contractuelle. « Je pense que tout le monde dans cette équipe sait ce dont je suis capable, sait ce que je fais, et je pense que Nick le sait aussi. Tout le monde le sait. Ils me donnent beaucoup de liberté pour être moi-même », assure encore Quentin Grimes.

« C'est l'idéal s'il peut continuer à faire ça. J'essaie de lui donner un temps de jeu de titulaire en sortie de banc. 30 minutes, c'est toujours un peu bas. […] Il jouait bien, je savais que je devais le remettre à un moment donné », rapporte ainsi son coach. Une utilisation appréciée par le joueur : « Je ne peux rien demander de plus que ça. On a un super groupe de gars qui me poussent chaque jour, et je vais continuer à le faire. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 * All Teams 75 27 46.7 38.5 75.7 0.8 3.5 4.3 3.0 1.8 1.0 1.9 0.3 14.6 2024-25 * DAL 47 23 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 * PHL 28 34 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9 2025-26 PHL 2 31 45.5 53.8 77.8 0.5 3.5 4.0 4.5 3.5 0.0 3.5 0.0 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.