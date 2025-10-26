Billy Donovan veut voir ses jeunes Bulls bouger sans ballon

Comme dans toute équipe de basket, tous les joueurs des Bulls ne peuvent pas avoir la balle en main en permanence. Une évidence que Billy Donovan tente donc d’inculquer à ses joueurs. Avec un effectif où Coby White et Josh Giddey aiment contrôler le jeu, les « role players » doivent apprendre à exister autrement.

« La réalité, c’est que la plupart de ces gars passent 95% de leur temps sur le terrain sans avoir le ballon en main » rappelle Billy Donovan. « Ils n’ont pas besoin d’attendre que le ballon leur revienne dans les mains et ils peuvent faire d’autres choses sur le terrain pour peser sur le jeu. Je pense que nos jeunes joueurs doivent comprendre que nous n’avons pas beaucoup de gars qui peuvent porter la balle, créer du jeu et scorer à haut niveau. »

Le message est clair : si les jeunes Bulls veulent durer en NBA, ils doivent trouver leur utilité dans le jeu sans ballon. Et sur ce point, Nikola Vucevic sert de porte-voix. Fort de son expérience, le pivot ne cesse d’encourager ses coéquipiers à bouger, couper et créer du mouvement autour de lui.

Bouger et respecter le plan de jeu

« En général, dans cette ligue, il y a beaucoup de mouvements sans ballon surtout avec des pivots capables d’étirer le jeu et de faire des passes » constate le Monténégrin. « Cela crée tellement de nouvelles opportunités. C’est quelque chose dont nous avons parlé. Tre Jones et Kevin Huerter, mais aussi Isaac Okoro sont des joueurs qui coupent bien donc c’est un plus pour notre attaque. »

Le résultat s’est vu dès les premières rencontres de cette campagne. Lors de la victoire face aux Pistons pour ouvrir la saison, Chicago a distribué 29 passes décisives. Contre Orlando, l’équipe en a encore compilé 26, avec un duo Tre Jones – Kevin Huerter particulièrement inspiré (huit et six passes décisives respectivement).

« Lorsque nous bougeons tous et que nous respectons le plan de jeu en attaque, nous sommes très durs à défendre » souligne Nikola Vucevic. « Donc nous devons continuer sur cette voie. »