Le Magic se fait punir par les Bulls

« Back-to-back » à la maison mal négocié pour le Magic. Au lendemain de sa défaite dans les derniers instants contre les Hawks, le voilà qui s'incline maintenant contre les Bulls, et en toute logique, après avoir couru après le score la majeure partie du match (110-98).

Si Paolo Banchero (24 points, 10 rebonds) a fait ses stats, en gâchant certes pas mal, et que Josh Giddey termine meilleur scoreur de son équipe (21 points, 8 rebonds), c'est bien le banc de Chicago (58 points) qui a tout fait basculer cette nuit. D'autant qu'Orlando n'était pas dans un grand soir au niveau de l'adresse (12.5% à 3-points…), au-delà de se faire souvent punir lorsque ses adversaires accéléraient le tempo en contre-attaque.

Au coude-à-coude pendant trois quarts-temps, malgré un premier écart des visiteurs à la fin de la première mi-temps, rapidement effacé par les locaux, le Magic et les Bulls se sont détachés dans le dernier quart-temps.

À coup de paniers à 3-points, Ayo Dosunmu (15 points) et les autres remplaçants de l'Illinois ont ainsi signé un 10-2 puis un 8-2, qui ont définitivement assommé les Floridiens. Le 2/2 est en poche du côté des hommes de Billy Donovan et il n'a rien de volé, par rapport à ce que l'on peut observer dans le jeu.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– À Chicago, les remplaçants répondent présent. Coby White n'est pas là, mais Josh Giddey et Nikola Vucevic le sont, sauf que c'est surtout le banc des Bulls qui fait la différence depuis deux matchs : 93 points en cumulé ! Cette nuit, les hommes de Billy Donovan ont inscrit la bagatelle de 58 points avec leur « second unit », guidée par Jalen Smith, Ayo Dosunmu, Patrick Williams ou encore Kevin Huerter. Ce sont eux qui, à tour de rôle, ont d'abord mis l'équipe devant en première mi-temps. Puis ce sont eux, et notamment Dosunmu avec ses trois paniers à 3-points, qui ont porté le coup de grâce dans le quatrième quart-temps.

– Orlando en échec de loin. L'arrivée de Desmond Bane n'a pas encore réglé tous les problèmes d'adresse côté Magic. Après avoir terminé à 9/31 à 3-points la veille, les joueurs de Jamahl Mosley ont réussi à faire pire cette nuit : 3/24 derrière l'arc ! Ils ont bien tenté de compenser en allant sur la ligne des lancers-francs (27/33), mais cela n'a pas suffi, puisque quelques paniers primés n'auraient pas été de trop. D'autant plus quand les Bulls en ont inscrit trois fois plus, à des moments qui comptaient réellement.