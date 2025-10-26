Hugo Gonzalez a séduit les Celtics pour ses débuts en NBA

Les Celtics n'ont toujours pas gagné le moindre match, mais ils ont déjà un petit motif de satisfaction : la bonne tenue du rookie Hugo Gonzalez. Vendredi, face aux Knicks, dans la Mecque du basket, Joe Mazzulla a fait appel à son arrière espagnol dès le milieu du premier quart-temps, et il s'agissait de ses premières minutes en NBA.

À l'instar d'un Payton Pritchard, il s’est vite distingué par son enthousiasme, en défense comme en attaque. Alors que les Celtics tentaient d’effacer un déficit de 20 points à la mi-temps, Joe Mazzulla l’a utilisé régulièrement en seconde période, et plus que ses stats (6 points, 4 rebonds et 2 interceptions), c'est son culot qui fait du bien.

« Je me suis senti bien », assure l'Espagnol, qui n'était pas entré en jeu face aux Sixers. « Mettre les pieds sur le terrain, c’était bien. Mais je ne garderai pas un grand souvenir de ce jour, car nous avons perdu un match que nous aurions pu gagner. On travaille sur les détails, il faut s’améliorer là-dessus. »

Apporter de l'intensité

Vendredi, Hugo Gonzalez a ainsi été chargé de défendre Jalen Brunson à plusieurs reprises, et ses quatre fautes sont les preuves de son agressivité… mais aussi de son inexpérience.

« Hugo a l’air super » s'enthousiasme Jaylen Brown. « Il joue avec énergie, avec combativité. C’est le genre de mentalité dont on a besoin. Il harcèle ses adversaires. J’aime ce que je vois de lui, surtout la façon dont il défend certains des meilleurs joueurs adverses. On a besoin de plus de ça. Et pas seulement de la part d'un rookie. »

Mais l'intéressé n'est pas très convaincu par les compliments : « Franchement ? Brunson a mis 30 points, et c'est pas le jour pour dire que je suis un bon défenseur ! »

Choisi en 28e position de la Draft, l'ancien espoir du Real Madrid a une belle carte à jouer dans une formation qui assume d'être dans une saison de transition suite à la grave blessure de Jayson Tatum et du dégraissage estival. « Il comprend ce qu’il faut faire, » apprécie Joe Mazzulla. « Je pense qu’il a une idée claire de son rôle : défendre à un niveau élevé et jouer avec intensité en attaque. Et il est capable de le faire. Il y a évidemment des choses à corriger, mais je trouve qu’il a très bien contribué à instaurer le ton du troisième quart-temps par son effort et sa dureté. »