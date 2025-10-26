Le Thunder apprécie d’être déjà mis à l’épreuve

« (Trae) Young nous a rendus meilleurs ce soir », lâche Mark Daigneault. Pour le coach du Thunder, à chaque fois que le meneur d'en face n'a pas été parfaitement couvert par sa défense, il a fait du mal à Oklahoma City.

Le leader des Hawks n'a pourtant terminé « qu'avec » 15 points et 10 passes, et n'a surtout pas pu empêcher la victoire confortable du champion en titre.

Mais c'est un moyen pour le coach de mettre en avant l'adversité à laquelle son équipe fait face depuis la reprise de la saison. Car avant ce déplacement victorieux à Atlanta, le Thunder s'est imposé face aux Rockets, puis sur le parquet des Pacers, à chaque fois après une double prolongation.

« C’est la dure épreuve de la saison NBA. On ne sait jamais à quoi s’attendre. En été, on se prépare au pire en termes de charge de travail, et on a fait un excellent travail pour être prêts au début de la saison. On a montré de la fraîcheur ces trois premiers matchs, malgré quelques prolongations », remarque Shai Gilgeous-Alexander.

Progresser à chaque match

Après trois rencontres, le leader du Thunder tourne ainsi à 40 points de moyenne (53% aux tirs), 6 rebonds et 5 passes décisives en 40 minutes de jeu ! Et son équipe n'a donc toujours pas perdu avant un dernier déplacement de « road trip » à Dallas lundi, puis une série de matchs abordables à domicile (Kings, Wizards, Pelicans…).

« On accepte les défis et on veut tirer le meilleur de nos adversaires. C’est ainsi qu’on progresse. Ces premiers matchs nous ont mis à l’épreuve de manière saine. Même si ça ne fait que trois matchs, on a vécu beaucoup de situations différentes à cause des prolongations et des fins de match tendues », décrit Mark Daigneault.

Avant de conclure : « On les a plutôt bien gérées, surtout pour un début de saison, mais il y a clairement des choses dont on peut tirer des leçons. On veut s’améliorer, et pour ça, il faut se confronter à des tests. »