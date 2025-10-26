Chet Holmgren et le Thunder ne font qu’une bouchée des Hawks

Ils l'ont fait : pour leur troisième match de la saison, les hommes de Mark Daigneault l'ont emporté sans passer par une double prolongation ! OKC est ainsi venu s'imposer en champion à Atlanta, trop diminué par les absences de Zaccharie Risacher et Jalen Johnson (touchés à la cheville) ainsi que Kristaps Porzingis (malade) pour rivaliser.

Chet Holmgren a ainsi montré la voie en attaquant par un 4/4 à 3-points. OKC est passé à +10 grâce au passage de l'homme en forme, Ajay Mitchell qui a enchaîné deux paniers et une passe décisive pour Jaylin Williams (21-31). Atlanta a réussi à rester en vie en s'appuyant sur son adresse extérieure, Onyeka Okongwu, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels et Trae Young alignant les paniers de loin pour finir la première mi-temps à -5 (55-60).

Le troisième quart-temps a été bien plus délicat, le Thunder ayant passé 39 points en l'espace de 12 minutes ! C'est aussi la période durant laquelle Shai Gilgeous-Alexander aura affirmé sa supériorité. Le leader d'OKC a en effet aligné 17 points et 3 passes décisives pour les 3-points de Chet Holmgren, Luguentz Dort et Ajay Mitchell !

De quoi définitivement distancer Atlanta, relégué à -19 à 12 minutes de la fin (80-99). Le trio Mitchell-Holmgren-Hartenstein s'est chargé de finir le boulot pour assurer aux champions en titre un succès net, 117 à 100.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Chet Holmgren en fer de lance. Déjà auteur d'un gros match dans la raquette XXL des Rockets, le poste 4 s'est encore montré à son avantage. Son gros début de match l'a mis sur le bon chemin et l'intérieur a globalement survolé les débats, terminant avec 31 points à 8/12 au tir, dont 6/8 à 3-points, 12 rebonds et 3 interceptions.

– Dyson Daniels dans l'embarras. Meilleur intercepteur, joueur ayant le plus progressé et élu dans le cinq “All-Defensive First Team”, il incarnait l'espoir pour essayer de ralentir SGA. Le résultat a été un échec, car même si l'Australien a fait de son mieux, SGA a roulé sur le match durant le troisième quart-temps pour plier le suspense. Le MVP des dernières Finals a été impeccable sur ses trois premiers matchs. Et surtout, OKC est à 3-0.

– Asa Newell sort du lot. Peu de points positifs à retenir de ce match côté Atlanta, si ce n'est son adresse extérieure (16/39) notamment grâce à son rookie Asa Newell. Fan des Hawks depuis son plus jeune âge, l'ailier a été le rayon de soleil de la rencontre avec ses 12 points, à 3/5 à 3-points et 10 rebonds passés en 25 minutes.

– Un peu de catch pour finir. Déjà plié, le match s'est terminé par un petit accrochage entre N'Faly Dante et Jaylin Williams qui se sont agrippés sur une position au rebond au point de se retrouver tous les deux au sol. La situation a rapidement été maîtrisée et N'Faly Dante s'en est tiré avec un lancer-franc pour inscrire le dernier point du match et le tout premier point de sa carrière en NBA.