Tyler Kolek trouve sa place derrière Jalen Brunson

Après le départ de Cameron Payne durant l’intersaison et la retraite de Malcolm Brogdon pendant le camp d’entraînement, une place de meneur remplaçant s’est ouverte derrière Jalen Brunson à New York.

Un vide que comble pour l’instant Tyler Kolek, le sophomore sorti de Marquette, auteur d’une saison rookie discrète avec seulement 41 matchs pour 7 minutes de moyenne. Cette année, son temps de jeu a presque doublé dès les deux premières rencontres, avec 13 minutes pour 4.5 points et 3 passes décisives de moyenne.

« J’essaye d’organiser le jeu en attaque et faire ce que le coach me demande » explique Tyler Kolek. « Cam Payne était le remplaçant [de Jalen Brunson] la saison dernière, j’ai pu apprendre de lui. En prenant ce rôle lorsque vous entrez en jeu, vous voulez changer le rythme et voir la balle circuler davantage. »

Déjà la saison passée, il avait montré ses qualités d’organisateur lors de quelques matchs où les absences (Jalen Brunson, Miles McBride, Cam Payne…) s’étaient accumulées. En mars, il avait ainsi enchaîné trois belles prestations : 8 passes contre Washington, 9 face à Dallas, puis 7 face aux Clippers.

Étudier le jeu depuis le banc

Comme beaucoup de jeunes joueurs passés sous les ordres de Tom Thibodeau, Tyler Kolek a longtemps observé depuis le banc. Des minutes qu’il a utilisées pour étudier le jeu de Jalen Brunson et analyser les schémas adverses.

« Quand vous êtes sur le banc, vous avez les premières minutes de la partie pour disséquer ce que fait l’autre équipe et ce que nous faisons bien en attaque et en défense » confie Tyler Kolek. « Après, j’essaye de peser sur le jeu autant que possible au moment où je rentre. »

Le nouvel entraîneur des Knicks, Mike Brown, apprécie la polyvalence et la maturité du jeune meneur.

« Il peut créer pour lui, mais aussi pour ses coéquipiers. Il a fait un bon match défensivement face à Boston. En première mi-temps, il a aussi été bon en attaque. En deuxième mi-temps, il n’a pas aussi bien joué, mais c’est un jeune joueur et il va apprendre de chaque minute qu’il a sur le terrain » apprécie ainsi le technicien. « Ce que j’aime chez lui, c’est son intelligence, mais surtout son mental. Il peut encaisser tous les types de coaching et n’importe quelle adversité. Il va passer au travers de tout cela et continuer de rebondir. »

Tyler Kolek Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NYK 41 7 32.9 29.8 76.5 0.2 0.5 0.7 1.7 0.6 0.3 0.4 0.1 2.0 2025-26 NYK 2 13 50.0 25.0 0.0 0.0 0.5 0.5 3.0 1.5 0.5 1.5 0.0 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.