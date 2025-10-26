Pas de retard à l’allumage pour Jamal Murray cette saison

Le journaliste a dû s'y reprendre à deux reprises pour être sûr d'avoir bien compris sa réponse. « J'ai dit oui, c’est pourquoi je voulais bien commencer en novembre, en octobre, peu importe le mois », répète alors Jamal Murray à qui on vient de demander si sa « réputation » de joueur qui débute lentement ses saisons régulières l'agaçait.

Résultat : le Canadien démarre plus fort cette année que les précédentes. Après ses 25 points (11/20 aux tirs) et 10 passes face aux Warriors en ouverture, le meneur de jeu vient d'enchaîner avec une autre belle sortie à 23 points (8/17), 6 rebonds et 5 passes face aux Suns.

À l'issue de ce match, David Adelman admet de son côté avoir eu une conversation avec son meneur au sujet de démarrer plus fort l'exercice. « Par le passé, il a eu des débuts corrects. Je pense qu’à l’époque, tout le monde se focalisait beaucoup sur les statistiques », note son coach.

Des statistiques plutôt parlantes concernant son joueur, élément décisif dans l'obtention du titre de 2023 aux côtés de Nikola Jokic. Au-delà des pépins physiques qui l'affectent depuis plusieurs années au démarrage des exercices, Jamal Murray a une fâcheuse tendance à manquer d'adresse lors de ses premiers matchs.

Jamais convié au All-Star Game

La Denver Gazette le remarque clairement : en octobre, il tourne à à peine 15 points de moyenne, puis à 16 unités en novembre, avant une montée en puissance jusqu'au All-Star Game. Un événement auquel il n'a toujours pas été invité. Sans doute faut-il faire le lien entre les deux.

« Maintenant qu’on a gagné, je crois que c’est davantage une question de mentalité dans sa façon de jouer, ne pas courir après les chiffres, ne pas ressentir la pression des contrats ou des questions du type ‘Pourquoi tu n’as pas encore été All-Star ?' », poursuit son coach, en évoquant un sujet qui poursuit le joueur 28 ans quasiment depuis ses débuts.

David Adelman dit encore : « Certaines de ces questions me paraissent un peu ridicules, parce que combien de All-Stars n’ont jamais gagné de titre ? Combien de All-Stars n’ont pas un triple-double en Finales ? Combien de All-Stars n’ont pas trois matchs à 50 points en playoffs, ou peu importe ce qu’il a fait ? Posez-vous aussi ce genre de questions, parfois. »

Autant de questions qui pourraient amener une réponse évidente : en suivant ce cap affiché après deux matchs, Jamal Murray pourrait finir par être convié au match des étoiles.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.2 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 2 36 51.4 33.3 100.0 1.0 3.5 4.5 7.5 2.0 2.0 2.5 0.0 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.