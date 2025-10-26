Nikola Jokic et les Nuggets assurent le spectacle face aux Suns

Après leur défaite inaugurale face aux Warriors, les Nuggets reçoivent les Suns. De quoi lancer leur saison avec une large victoire (133-111) face à une formation qui va devoir hausser le ton en défense…

Car Denver s'est régalé face aux erreurs de la troupe de Jordan Ott. Nikola Jokic trouve trop facilement ses coéquipiers, alors que Jamal Murray ponctue le premier quart-temps d'un buzzer beater très lointain. Le festival des Nuggets continue en deuxième quart-temps, le « Joker » servant Aaron Gordon pour un alley-oop à 360° !

Le public de la Ball Arena se régale et les Nuggets prennent le large (71-54) au moment de rejoindre les vestiaires.

Les Suns ont le mérite de ne pas abandonner, Devin Booker (31 points) profitant du relâchement du tandem Jokic – Murray, qui plonge un peu dans la facilité, pour inscrire 14 points dans le troisième quart-temps.

Ça ne suffira toutefois pas pour permettre de relancer Phoenix, qui n'arrive pas à réussir des stops et qui perd aussi trop de ballons (9 pour le seul Devin Booker…) pour espérer réussir le hold-up. Les Nuggets peuvent continuer leur show et s'imposer (133-11) facilement, pour ainsi décrocher leur premier succès de cette campagne 2025/26.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic voit toujours triple. 14 points, 14 rebonds et 15 passes. Le « Joker » n'a pas forcé pour réussir son deuxième triple-double en deux matchs, son 166e en saison régulière. Il se rapproche d'Oscar Robertson (181) et de Russell Westbrook (203), alors qu'il a simplement profité des espaces qui s'ouvraient dans la défense de Phoenix, prenant son premier tir à deux minutes de la mi-temps. Et finissant à 5/8 au tir…

– Les « role players » des Nuggets se régalent. La vision du jeu de Nikola Jokic, associée aux largesses de la défense de Phoenix, a permis aux « role players » de David Adelman de s'amuser. Aaron Gordon a ainsi assuré le show au alley-oop, Cameron Johnson a montré tout ce qu'il pouvait apporter par ses coupes et ses passes, tandis que Bruce Brown a clairement retrouvé le sourire aux côtés d'un Nikola Jokic qu'il complète bien.

– La défense des Suns aux abois. 116, 129 et 133 points encaissés sur les trois premiers matchs. Malgré l'arrivée de Dillon Brooks, les Suns ne sont clairement pas une équipe défensive, et la saison risque d'être longue si les efforts ne sont pas faits de ce côté du terrain. Surtout en l'absence de Jalen Green pour compenser en attaque.