Le MVP de la nuit | Chet Holmgren chirurgical face aux Hawks

Chet Holmgren n'est pas rassasié et il l’a encore prouvé contre les Hawks. Face à un effectif d’Atlanta diminué (Kristaps Porzingis, Jalen Johnson et Zaccharie Risacher absents), l’intérieur se montre d’abord à l’extérieur puisqu’il ouvre le score avec un tir derrière l’arc.

Sur l’ensemble de ce premier quart-temps, le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander est inarrêtable à 3-points puisqu’après douze minutes, il affiche un parfait 4/4 à longue distance !

« Quand vous voyez la balle rentrer plusieurs fois, vous jouez plus libéré » confie Chet Holmgren après la rencontre. « Vous recherchez la prochaine opportunité pour tirer, mais je ne suis pas un grand fan des coups de chaud dans le sens où je ne me vois pas prendre un mauvais tir parce que j’en ai réussi quelques-uns avant. Je suis toujours à la recherche de la bonne action. »

Dans les meilleures conditions pour réussir

Toutefois, dans le deuxième quart-temps, Chet Holmgren est touché à la main et doit rejoindre les vestiaires. Atlanta profite de l’absence de l’intérieur pour revenir à cinq points. Finalement, plus de peur que de mal et le numéro 2 de la Draft 2022 est bien sur le parquet pour débuter la deuxième période.

Pour commencer, il intercepte une passe molle de Nickeil Alexander-Walker puis, quelques minutes plus tard, sur une passe de Shai Gilgeous-Alexander, il réussit son cinquième tir à 3-points de la soirée pour donner 13 longueurs d’avance à son équipe.

« Ce gars va continuer de grandir au fur et à mesure des matchs et de notre progression » souligne Shai Gilgeous-Alexander à propos de Chet Holmgren. « En tant que coéquipiers, nous devons continuer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il réussisse comme il le fait pour nous. »

Chet Holmgren réussit un nouveau tir de loin dans le quatrième quart-temps pour égaler son record en carrière avec six tirs primés en huit tentatives. L’intérieur finit la soirée avec 31 points à 8/12 au tir, 11 rebonds et 3 interceptions en 27 minutes de jeu dans la large victoire du Thunder (117-100).

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.2 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 2 39 51.7 18.2 91.7 2.5 7.0 9.5 2.0 4.5 1.0 3.0 0.0 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.