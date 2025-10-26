Joel Embiid s’agace déjà des limites de son temps de jeu

Après avoir joué par séquences face aux Celtics, cette nuit, face aux Hornets, Joel Embiid n'a quasiment pas joué de la deuxième mi-temps.

Son temps de jeu est limité à 20 minutes, et Nick Nurse et son staff avaient décidé samedi soir de se passer de lui pour les vingt dernières minutes du match ! À l'arrivée, les Sixers ont gagné, mais c'était un choix risqué.

« Franchement, je préfère ne pas avoir de restriction du tout » se marre-t-il lorsqu'un journaliste lui demande comment il préfère distribuer son temps de jeu. « Mais oui, je préfère des séquences plus longues. Quand tu joues juste deux ou trois minutes, que tu remontes le terrain deux fois, ça ne sert à rien. Autant rester à la maison avec ma famille. Quand tu joues plus longtemps, tu peux entrer dans le rythme du jeu. Le seul inconvénient, c’est que tu peux avoir fini ta soirée à la mi-temps. »

“S’ils veulent m’écouter, tant mieux. Sinon, c’est leur choix”

Auteur de 20 points en 20 minutes sans jamais vraiment forcer, Joel Embiid rappelle qu'un temps de jeu trop fractionné n'est pas bon pour sa grande carcasse. « Je ne peux pas rester assis trop longtemps non plus. Être en forme, c’est une chose, mais être en forme pour le basket, c’en est une autre — et pour ça, il faut jouer, beaucoup. Donc, jouer 6 minutes, puis s’asseoir 10 minutes, puis rejouer 6 minutes… ça ne mène nulle part. Mais bon, je fais confiance au staff, je continue à suivre le plan jusqu’à ce qu’ils enlèvent la limite. »

Même si Joel Embiid assure qu'il fait confiance au staff, il laisse entendre qu'il a demandé à jouer davantage, mais qu'on ne l'écoute pas… « J’essaie de plaider ma cause chaque jour. S’ils veulent m’écouter, tant mieux. Sinon, c’est leur choix » répond-il à propos de la fin de la période de restriction de son temps de jeu.

Un journaliste lui fait remarquer que pour la deuxième fois de suite, l'équipe a gagné sans lui sur le terrain. Il se marre à nouveau : « Ça fait 12 ans que j’attends ça ! Je l'accepte volontiers. Il faut continuer dans cette direction. Ce qui compte le plus, ce sont les gros matchs et les playoffs. Si on joue avec cette énergie-là quand je ne suis pas sur le terrain, tant mieux. Il était temps ! »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 ☆ PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 ☆ PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 ☆ PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 ☆ PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 ☆ PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 ☆ PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHL 1 20 11.1 0.0 100.0 1.0 5.0 6.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.