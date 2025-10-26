La perfection selon Cedric Coward

« C'est énorme. Premier match, aucun tir raté, il nous a aidés à gagner. C'est une grosse performance de sa part. Je pense qu'il va être spécial. »

Ja Morant avait vu juste dès le premier match de la saison au sujet de son rookie Cedric Coward face aux Pelicans. Auteur ce soir là d'un joli 5/5 au tir, l'ailier s'était ainsi illustré par son efficacité des deux côtés du parquet, ce qui lui avait aussi valu les félicitations de son coach Tuomas Iisalo, pas insensible au +/- de +24 de son ailier.

Son deuxième match dans la déroute face à Miami a également été de bonne facture, et Cedric Coward n'a pas tardé à confirmer, dès cette nuit pour la réception d'Indiana, terminant meilleur marqueur du match avec 27 points dont un parfait 6/6 à 3-points ! C'est simple, dans l'histoire, seuls quatre rookies avaient déjà réalisé des performances parfaites similaires (ou supérieures) : Chuck Person, Saddiq Bey, Kyrie Irving et Nikola Mirotic.

Décisif dans le troisième quart-temps

Décisif dans le troisième quart-temps lorsque Indiana est revenu à -3, le rookie s'est affirmé en passant notamment un 3-points, un floater et un service pour le 3-points de Jaren Jackson pour relancer son équipe.

Il a enchaîné avec deux nouvelles flèches derrière l'arc, deux lancers et un nouveau panier pour faire passer son équipe à +21 (93-72). Indiana ne s'en est pas remis, s'inclinant 128-103.

« Il faut féliciter mes coéquipiers. Ils m'ont trouvé aux bons endroits. Ce sont des tirs sur lesquels je travaille chaque jour. Il faut faire comme si c'était l'entraînement, tirer de la même manière à chaque fois, et faire en sorte que chaque tir compte. Et ce soir, ils sont rentrés. Si on peut faire la même chose qu'aujourd'hui ce lundi (à Golden State) tout ira bien pour nous, et aussi pour le reste de la saison », a ainsi déclaré le héros de la soirée.

S'il a mis son lot de « catch-and-shoot » avec une insolente réussite, Cedric Coward ne s'en est pas contenté, il a également attaqué le cercle, trouvé des décalages pour des coéquipiers et s'est investi en défense. À l'arrivée, il a encore affolé les compteurs puisqu'à ses 27 points s'ajoutent 6 rebonds, 4 passes, 1 interception et à nouveau le meilleur +/- de l'équipe : + 36 points pour les Grizzlies durant ses 24 minutes passées sur le terrain !

Une adaptation fulgurante

« C'est juste le fruit de son approche. Il est super professionnel. Il a beaucoup travaillé depuis qu'il est arrivé et aussi depuis le début de la saison, entre les matchs contre New Orleans et Miami. Il a pratiquement fait un entraînement complet chaque jour, et ce n'est pas que lui, mais tous les autres jeunes joueurs aussi. Au regard de notre situation, avec les blessés, ces gars ont eu une super opportunité et en ont tiré profit chaque seconde », a précisé Tuomas Iisalo. « Cela l'aide d'avoir un meneur à côté de lui, mais il a aussi fait du bon boulot, à profiter de chaque brèche, chaque action, et il a été très efficace. Il commence à être plus à l'aise avec son tir. Il les met à l'entraînement et il en met beaucoup. Il est aussi très bon aux lancers et tout ça est ressorti dans son match. »

Son adaptation éclair peut surprendre et semble prometteuse pour la suite de la saison, même s'il s'était déjà montré lors du camp d'entraînement. Ja Morant n'est quant à lui pas étonné. « C'est ce que j'ai vu, depuis le début du camp d'entraînement et tout le reste. J'attendais juste qu'il fasse pareil en match. »

Le leader des Grizzlies n'aura pas eu à attendre longtemps. Le 11e choix de la Draft 2025 a pour l'instant tout du parfait « steal » pour la franchise du Tennessee.