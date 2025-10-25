Les Pistons se découvrent de nouvelles ressources

Pour rivaliser avec le grand cinq de départ des Rockets, J.B. Bickerstaff a répondu avec un duo Isaiah Stewart – Jalen Duren dans la raquette. Une combinaison finalement peu vue puisque le joueur de 21 ans a été exclu dès le deuxième quart-temps à cause d’une faute Flagrante 2 consécutive à un coup de coude dans le visage d’Amen Thompson.

Cependant, Detroit est toujours devant à la mi-temps grâce à un Duncan Robinson qui avait décidé de régler la mire après son match raté face aux Bulls (2 points à 1/7 au tir). Au moment de rejoindre les vestiaires, l’ancien pistolero du Heat pointe à 12 points à 4/7 de loin.

Dans le quatrième quart-temps, Isaiah Stewart est, à son tour, exclu. Pas de panique sur le banc, puisque J.B. Bickerstaff trouve une solution en la personne de Paul Reed. Après Duncan Robinson en première mi-temps, c’est l’intérieur qui se montre décisif en fin de match. “La profondeur de cet effectif est l’un de nos points forts”, souligne J.B. Bickerstaff. “Nos joueurs peuvent se baser sur leurs points forts pour peser sur le cours d’un match.”

Du haut de ses 2m06, Paul Reed est plus petit que les 2m11 chacun du duo Alperen Sengun – Steven Adams et pourtant il va réussir à capter 9 rebonds et inscrire 13 points, en quasiment vingt minutes de jeu. Mieux encore, il ajoutera deux contres dont un dernier décisif à 30 secondes du terme.

Alors que les Pistons avaient deux points d’avance, Kevin Durant remonte la balle et demande un écran d’Alperen Sengun. Lorsque le Turc s'ouvre, KD envoie le ballon à son intérieur, mais cette passe est déviée par Paul Reed. Malgré tout, la star de Houston parvient à la récupérer tant bien que mal et il prend un tir pour arracher une prolongation. Qui est là pour dévier cette tentative ? C'est Paul Reed qui, grâce à cette action, scelle la victoire de Detroit (115-111).

Une équipe soudée dans l’adversité

“C’est un super perturbateur”, complimente J.B. Bickerstaff après la rencontre. “Il sait prendre des rebonds, attaquer dans le trafic et il a prouvé ce soir qu’il pouvait finir près du cercle, mais ce sont les choses qu’il fait en défense qui sont impressionnantes. C’est un très bon joueur qui peut mettre les mains sur le ballon, contrer des tirs ou nous aider à finir des possessions. Il a été important pour nous ce soir.”

Dans un duel où les Pistons n’ont cessé d’envoyer les Rockets sur la ligne des lancers francs (48 tentatives pour Houston contre 23 pour Detroit) et de voir les expulsions se succéder puisque Ron Holland II a également dû quitter les siens dans le dernier acte après avoir commis six fautes, Detroit n’a pas cédé à la panique et a pu compter sur son collectif pour s’imposer.

“L’année dernière quand les choses devenaient compliquées, nous avions tendance à laisser nos émotions prendre le dessus”, se souvient J.B. Bickerstaff. “Ce soir, nous avons fait un travail phénoménal lorsque cela devenait plus dur. Nous n’avons ni reculé, ni baissé les bras. Nous avons gardé notre sang-froid et nous sommes parvenus à nous battre au travers de tout cela.”