Steve Nash explique son rôle à Phoenix

Cette saison, Steve Nash va distribuer ses avis et remarques comme il donnait des passes décisives durant sa carrière de joueur. Déjà membre du podcast « Mind The Game » de LeBron James et de l'équipe de Prime Video, nouveau diffuseur de la NBA, on sait aussi que le double MVP est également conseiller des dirigeants à Phoenix.

« Globalement, je suis heureux d'être dans le basket, de pouvoir regarder, analyser, collaborer avec des gens géniaux, que ce soit avec Prime et avec les Suns », a-t-il déclaré devant d'autres consultants pour Prime. « N'oublie pas ton podcast », lui a alors glissé Dirk Nowitzki.

Mais si on connaît déjà son travail avec LeBron James et qu'on va désormais le voir sur les plateaux de la chaîne, quelle est sa mission, qui sera davantage en coulisses, dans l'Arizona ?

« Je suis là pour aider, pour partager mes expériences », répond l'ancien meneur de jeu canadien. « On a un coach rookie, un GM rookie, et une franchise qui essaie de repartir de zéro. J'ai eu la chance de jouer en NBA pendant 17 ans, de coacher dans cette ligue. C'est une opportunité de partager mes idées sur le basket. »

Apporter une vue d'ensemble

L'entraîneur et le GM, Jordan Ott et Brian Gregory, auront la tête dans le guidon alors que Steve Nash est, lui, moins concerné par l'actualité brûlante. Ce sera son avantage.

« Je veux être une oreille attentive et donner un point de vue différent. Parfois, avoir une vue d'ensemble, c'est vraiment précieux quand on est plongé dans le quotidien. Cela peut prendre plusieurs formes. Je veux aider et offrir un espace où ils peuvent s'exprimer, explorer, poser des questions, échanger des points de vue et partager des expériences. »

Il se trouve que l'ancien joueur et Jordan Ott se connaissent bien puisqu'ils ont travaillé ensemble à Brooklyn. Steve Nash était alors le coach des Nets et Jordan Ott, son assistant.

« Chaque minute que l'on passe avec lui, on apprend, car c'est quelqu'un de réfléchi », relate le coach des Suns. « Pas seulement sur le basket, mais aussi sur des sensations. Comment on se sent dans une salle, comment on se comporte avec les autres. Chaque seconde ou minute avec lui, on apprend. »