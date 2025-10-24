Les Warriors ont sorti leur joker pour l’emporter face à Nikola Jokic

« Je ne crois pas qu'on ait joué ensemble, même à l'entraînement » rigolait Stephen Curry après la rencontre. Dans un match où les Warriors n'avaient aucune réponse pour stopper l'attaque de Denver, Steve Kerr et son staff ont décidé d'opter pour leur meilleur cinq défensif pour revenir dans le match et essayer de l'emporter.

Alors qu'ils avaient joué avec un seul intérieur pendant le reste du match, les Warriors l'ont fini avec le duo Draymond Green – Al Horford pour installer leur assise défensive et répondre à la taille des Nuggets.

« C'était simplement logique parce qu'ils nous ont mis en difficulté tout le match, 54% de réussite aux tirs. On ne pouvait pas les arrêter et pour avoir une chance de gagner, nous avions besoin de notre meilleur cinq défensif » expliquait Steve Kerr. « C'était magnifique de les voir défendre de cette façon et de l'autre côté Steph (Curry) et Jimmy (Butler) ont fait le nécessaire pour qu'on puisse se procurer de bons tirs. »

Il y a quelques mois, Steve Kerr ne cachait pas la difficulté qu'il avait à associer Draymond Green, Jimmy Butler et Jonathan Kuminga ensemble sur le terrain, trois « shooteurs faibles » souvent ignorés par les défenses pour venir aider dans la raquette. La différence cette saison se nomme Al Horford.

Pas à choisir entre l'attaque et la défense

« Avoir Al avec nous est déterminant pour nous parce qu'il nous permet de ne pas choisir entre l'attaque et la défense. La défense adverse est obligée de respecter son tir, ça nous permet d'écarter le jeu en attaque. Mais de l'autre côté, on peut le mettre sur Jokic et ça permet de décaler Draymond. Nos coachs défensifs voulaient pouvoir mettre Draymond sur Jamal Murray pour pouvoir switcher le pick-and-roll avec Nikola Jokic. Ça nous donne une option supplémentaire » décrivait l'entraineur.

Pour Draymond Green, la différence fut la capacité de contrôler le rebond en fin de match. Ils ont limité les Nuggets à un tir par possession pour pouvoir hausser le rythme de l'autre côté. Peu importe le manque de vécu collectif de ces cinq joueurs, le reste était comblé par l'inestimable expérience du quatuor Curry – Green – Butler – Horford.

« Il n'y avait aucune panique parce qu'on savait ce qu'on devait faire » confirmait-il. « Steve (Kerr) n'a pas eu besoin de demander un système précis. Vu les joueurs et les duels sur le terrain, on savait exactement ce qu'on voulait faire et c'est là que vous voyez la valeur d'avoir des joueurs expérimentés sur le terrain. »

Malgré son âge, Al Horford confirme qu'il peut être le joker dont Steve Kerr et les Warriors avaient besoin pour espérer jouer les premiers rôles à l'Ouest. La saison débute à peine mais on sent que l'acclimatation de l'ancien des Celtics au noyau dur de cette équipe se fait sans le moindre problème.

L'équation sera certainement différente demain, en back-to-back face à Portland, avec un Al Horford qui sera au repos, mais Golden State peut déjà être satisfait de cette première semaine de compétition.

Propos recueillis à San Francisco.