Le orange est de retour à la mode chez Nike. La Nike GT Hustle 3 « Halloween » en orange a été portée par Wemby à l'occasion du premier match des Spurs en NBA mercredi soir à Dallas. Et aujourd'hui, c'est au tour de la Nike d'A'ja Wilson d'hériter de la A'One « Halloween Candy Corn Queen », en orange et blanc.

La tige se présente avec une base en jaune et orange accompagnée de blanc. Le « Swoosh » ressort en orange brillant. La signature d'Aja Wilson sur le talon et son logo sur la languette apparaissent également en orange. L'ensemble repose sur une semelle orange et jaune,

En attendant la version « MVP », la Nike A'One « Halloween Candy Corn Queen » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.