La Nike GT Hustle 3 avait terminé la saison en beauté avec la sortie d'un coloris « Player Exclusive » destiné à Victor Wembanyama. La revoilà pour lancer la saison 2025/26 et mettre à nouveau Wemby à l'honneur avec ce coloris « Halloween ».

Comme sur le précédent coloris en bleu turquoise et jaune, ce coloris « Halloween » est orné du slogan de l'intérieur tricolore « Be Unique Every Day » sur la languette. Pour Halloween, la tige est ici habillée d'un orange citrouille complété par des motifs de flammes et un « Swoosh » latérale jaune et noir.

La Nike GT Cut 3 « Halloween » est disponible depuis hier sur Basket4Ballers pour le prix de 200 euros.