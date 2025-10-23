Spencer Dinwiddie rebondit au Bayern Munich

Coupé par les Hornets avant le début de cette saison, Spencer Dinwiddie va à son tour rejoindre l'Europe.

L'ancien meneur/arrière des Pistons, des Nets, des Wizards, des Mavericks et des Lakers s'est ainsi engagé au Bayern Munich, où il va donc découvrir le championnat allemand et surtout l'Euroleague.

« Spencer est un joueur électrique, il peut marquer et créer pour les autres, et il a connu de belles années en NBA », a expliqué Gordon Herbert, l'entraîneur de l'équipe. « Grâce à sa taille (1m96), il peut jouer aux postes 1, 2 et 3, tout en étant polyvalent en défense. C'est bien sûr sa première expérience en Euroleague et dans le basket FIBA, mais c'est aussi un joueur très intelligent, doté d'un QI basket élevé et d'une personnalité brillante. C'est formidable que nous puissions accueillir un joueur aussi réputé à Munich. »

Âgé de 32 ans, Spencer Dinwiddie est attendu en Bavière ce week-end, pour passer les tests physiques nécessaires, afin d'intégrer l'équipe la semaine prochaine.

Actuellement, le Bayern Munich est en tête du championnat allemand, avec trois victoires en trois matchs, et à la 17e place (sur 20) en Euroleague, avec deux victoires pour trois défaites dans la compétition européenne.

Spencer Dinwiddie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DET 34 13 30.2 18.5 91.2 0.1 1.3 1.4 3.1 1.6 0.6 1.0 0.2 4.3 2015-16 DET 12 13 35.2 10.0 57.6 0.3 1.1 1.4 1.8 1.7 0.2 0.6 0.0 4.8 2016-17 BRK 59 23 44.4 37.6 79.2 0.5 2.3 2.8 3.1 2.0 0.7 1.1 0.4 7.3 2017-18 BRK 80 29 38.7 32.6 81.3 0.5 2.7 3.2 6.5 2.3 0.8 1.6 0.3 12.6 2018-19 BRK 68 28 44.2 33.5 80.6 0.4 2.1 2.4 4.6 2.8 0.6 2.2 0.2 16.8 2019-20 BRK 64 31 41.5 30.8 77.8 0.5 3.0 3.5 6.8 2.8 0.6 2.7 0.3 20.6 2020-21 BRK 3 21 37.5 28.6 100.0 0.0 4.3 4.3 3.0 1.3 0.7 1.7 0.3 6.7 2021-22 * All Teams 67 30 41.6 33.9 77.4 0.7 3.5 4.2 5.2 2.2 0.7 1.6 0.2 13.7 2021-22 * WAS 44 30 37.6 31.0 81.1 0.8 3.9 4.7 5.8 2.4 0.6 1.7 0.2 12.6 2021-22 * DAL 23 28 49.8 40.4 72.5 0.4 2.7 3.1 3.9 1.9 0.7 1.3 0.3 15.8 2022-23 * All Teams 79 35 43.8 36.9 81.2 0.4 3.1 3.4 6.5 2.4 0.8 1.8 0.3 17.3 2022-23 * DAL 53 34 45.5 40.5 82.1 0.4 2.7 3.1 5.3 2.3 0.7 1.7 0.3 17.7 2022-23 * BRK 26 35 40.4 28.9 79.7 0.3 3.8 4.1 9.1 2.4 1.1 2.1 0.3 16.5 2023-24 * All Teams 76 28 39.2 33.7 80.5 0.4 2.3 2.7 4.7 1.8 0.7 1.2 0.3 10.5 2023-24 * BRK 48 31 39.1 32.0 78.1 0.5 2.8 3.3 6.0 1.8 0.8 1.3 0.2 12.6 2023-24 * LAL 28 24 39.7 38.9 88.0 0.1 1.5 1.7 2.4 1.9 0.5 1.0 0.5 6.8 2024-25 DAL 79 27 41.6 33.4 80.2 0.2 2.4 2.6 4.4 1.5 0.9 1.3 0.2 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.