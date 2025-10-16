Les Hornets ne gardent pas Spencer Dinwiddie

Dès le départ, la signature de Spencer Dinwiddie aux Hornets n'avait pas vraiment de sens. Car avec LaMelo Ball, Collin Sexton et Tre Mann, il y avait déjà trois joueurs sur le poste de meneur.

Un embouteillage qu'on retrouvait aussi sur le poste 2 puisque l'équipe a drafté deux arrières, Kon Knueppel et Sion James, tout en récupérant Pat Connaughton dans un échange avec les Bucks, alors que Josh Green est aussi là…

En plus, la franchise de Charlotte avait 16 joueurs sous contrat et devait libérer quelqu'un. Ce surplus sur le backcourt a donc poussé les Hornets à libérer un meneur/arrière, et c'est Spencer Dinwiddie qui s'en va. Une bonne nouvelle pour Moussa Diabaté, dont le contrat n'est toujours pas garanti pour la saison prochaine.

Néanmoins, avec le départ de l'ancien meneur des Pistons, des Nets, des Wizards, des Mavericks et des Lakers, le Français devrait logiquement récupérer la 15e place de l'effectif pour la saison à venir.

Spencer Dinwiddie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DET 34 13 30.2 18.5 91.2 0.1 1.3 1.4 3.1 1.6 0.6 1.0 0.2 4.3 2015-16 DET 12 13 35.2 10.0 57.6 0.3 1.1 1.4 1.8 1.7 0.2 0.6 0.0 4.8 2016-17 BRK 59 23 44.4 37.6 79.2 0.5 2.3 2.8 3.1 2.0 0.7 1.1 0.4 7.3 2017-18 BRK 80 29 38.7 32.6 81.3 0.5 2.7 3.2 6.5 2.3 0.8 1.6 0.3 12.6 2018-19 BRK 68 28 44.2 33.5 80.6 0.4 2.1 2.4 4.6 2.8 0.6 2.2 0.2 16.8 2019-20 BRK 64 31 41.5 30.8 77.8 0.5 3.0 3.5 6.8 2.8 0.6 2.7 0.3 20.6 2020-21 BRK 3 21 37.5 28.6 100.0 0.0 4.3 4.3 3.0 1.3 0.7 1.7 0.3 6.7 2021-22 * All Teams 67 30 41.6 33.9 77.4 0.7 3.5 4.2 5.2 2.2 0.7 1.6 0.2 13.7 2021-22 * WAS 44 30 37.6 31.0 81.1 0.8 3.9 4.7 5.8 2.4 0.6 1.7 0.2 12.6 2021-22 * DAL 23 28 49.8 40.4 72.5 0.4 2.7 3.1 3.9 1.9 0.7 1.3 0.3 15.8 2022-23 * All Teams 79 35 43.8 36.9 81.2 0.4 3.1 3.4 6.5 2.4 0.8 1.8 0.3 17.3 2022-23 * DAL 53 34 45.5 40.5 82.1 0.4 2.7 3.1 5.3 2.3 0.7 1.7 0.3 17.7 2022-23 * BRK 26 35 40.4 28.9 79.7 0.3 3.8 4.1 9.1 2.4 1.1 2.1 0.3 16.5 2023-24 * All Teams 76 28 39.2 33.7 80.5 0.4 2.3 2.7 4.7 1.8 0.7 1.2 0.3 10.5 2023-24 * BRK 48 31 39.1 32.0 78.1 0.5 2.8 3.3 6.0 1.8 0.8 1.3 0.2 12.6 2023-24 * LAL 28 24 39.7 38.9 88.0 0.1 1.5 1.7 2.4 1.9 0.5 1.0 0.5 6.8 2024-25 DAL 79 27 41.6 33.4 80.2 0.2 2.4 2.6 4.4 1.5 0.9 1.3 0.2 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.