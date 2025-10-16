Les Hornets ne gardent pas Spencer Dinwiddie

Dès le départ, la signature de Spencer Dinwiddie aux Hornets n'avait pas vraiment de sens. Car avec LaMelo Ball, Collin Sexton et Tre Mann, il y avait déjà trois joueurs sur le poste de meneur.
Un embouteillage qu'on retrouvait aussi sur le poste 2 puisque l'équipe a drafté deux arrières, Kon Knueppel et Sion James, tout en récupérant Pat Connaughton dans un échange avec les Bucks, alors que Josh Green est aussi là…
En plus, la franchise de Charlotte avait 16 joueurs sous contrat et devait libérer quelqu'un. Ce surplus sur le backcourt a donc poussé les Hornets à libérer un meneur/arrière, et c'est Spencer Dinwiddie qui s'en va. Une bonne nouvelle pour Moussa Diabaté, dont le contrat n'est toujours pas garanti pour la saison prochaine.
Néanmoins, avec le départ de l'ancien meneur des Pistons, des Nets, des Wizards, des Mavericks et des Lakers, le Français devrait logiquement récupérer la 15e place de l'effectif pour la saison à venir.
|Spencer Dinwiddie
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|DET
|34
|13
|30.2
|18.5
|91.2
|0.1
|1.3
|1.4
|3.1
|1.6
|0.6
|1.0
|0.2
|4.3
|2015-16
|DET
|12
|13
|35.2
|10.0
|57.6
|0.3
|1.1
|1.4
|1.8
|1.7
|0.2
|0.6
|0.0
|4.8
|2016-17
|BRK
|59
|23
|44.4
|37.6
|79.2
|0.5
|2.3
|2.8
|3.1
|2.0
|0.7
|1.1
|0.4
|7.3
|2017-18
|BRK
|80
|29
|38.7
|32.6
|81.3
|0.5
|2.7
|3.2
|6.5
|2.3
|0.8
|1.6
|0.3
|12.6
|2018-19
|BRK
|68
|28
|44.2
|33.5
|80.6
|0.4
|2.1
|2.4
|4.6
|2.8
|0.6
|2.2
|0.2
|16.8
|2019-20
|BRK
|64
|31
|41.5
|30.8
|77.8
|0.5
|3.0
|3.5
|6.8
|2.8
|0.6
|2.7
|0.3
|20.6
|2020-21
|BRK
|3
|21
|37.5
|28.6
|100.0
|0.0
|4.3
|4.3
|3.0
|1.3
|0.7
|1.7
|0.3
|6.7
|2021-22 *
|All Teams
|67
|30
|41.6
|33.9
|77.4
|0.7
|3.5
|4.2
|5.2
|2.2
|0.7
|1.6
|0.2
|13.7
|2021-22 *
|WAS
|44
|30
|37.6
|31.0
|81.1
|0.8
|3.9
|4.7
|5.8
|2.4
|0.6
|1.7
|0.2
|12.6
|2021-22 *
|DAL
|23
|28
|49.8
|40.4
|72.5
|0.4
|2.7
|3.1
|3.9
|1.9
|0.7
|1.3
|0.3
|15.8
|2022-23 *
|All Teams
|79
|35
|43.8
|36.9
|81.2
|0.4
|3.1
|3.4
|6.5
|2.4
|0.8
|1.8
|0.3
|17.3
|2022-23 *
|DAL
|53
|34
|45.5
|40.5
|82.1
|0.4
|2.7
|3.1
|5.3
|2.3
|0.7
|1.7
|0.3
|17.7
|2022-23 *
|BRK
|26
|35
|40.4
|28.9
|79.7
|0.3
|3.8
|4.1
|9.1
|2.4
|1.1
|2.1
|0.3
|16.5
|2023-24 *
|All Teams
|76
|28
|39.2
|33.7
|80.5
|0.4
|2.3
|2.7
|4.7
|1.8
|0.7
|1.2
|0.3
|10.5
|2023-24 *
|BRK
|48
|31
|39.1
|32.0
|78.1
|0.5
|2.8
|3.3
|6.0
|1.8
|0.8
|1.3
|0.2
|12.6
|2023-24 *
|LAL
|28
|24
|39.7
|38.9
|88.0
|0.1
|1.5
|1.7
|2.4
|1.9
|0.5
|1.0
|0.5
|6.8
|2024-25
|DAL
|79
|27
|41.6
|33.4
|80.2
|0.2
|2.4
|2.6
|4.4
|1.5
|0.9
|1.3
|0.2
|11.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.