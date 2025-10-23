Les Nets ne peuvent pas tout attendre de Michael Porter Jr. et Cam Thomas

Avant même le premier match, la saison des Nets s'annonce maigre en matière de victoires. Encore plus si Michael Porter Jr. et Cam Thomas n'évoluent pas à leur meilleur niveau. Car, quand les deux vont être adroits et prolifiques, avec une dose d’enthousiasme et d'énergie en défense, Brooklyn pourra espérer embêter quelques équipes. Dans le cas contraire, cela donnera la rencontre face aux Hornets, perdue 136-117.

Michael Porter Jr. et Cam Thomas sont passés à côté : le premier a marqué 12 points à 5/15 au shoot, quand le second n'a guère fait mieux avec 15 unités à 2/7 au tir… « Je n'ai pas eu l'impression d'être aussi frais que nécessaire. Beaucoup d'entre nous étaient lents, mous », regrette l'ancien de Denver.

Les deux stars de Brooklyn ont même terminé la partie avec le pire +/- de leur équipe : -19 chacun. « C'est le basket : si on ne marque pas, c'est dur de gagner. Si les meilleurs marqueurs ne marquent pas, la soirée va être compliquée », résume le coach des Nets.

« On ne peut pas se dire que, s'ils ne marquent pas, alors on va perdre. Ça ne marche pas comme ça »

Mais Jordi Fernandez précise que de telles contre-performances ne peuvent servir d'excuses pour le reste du groupe.

« On doit tout de même se donner une chance. Je me fiche de savoir si Mike et Thomas vivent une soirée compliquée, on doit toujours se battre et faire peut-être plus de prises à deux, se battre davantage, aller au rebond offensif. On ne peut pas se dire que, s'ils ne marquent pas, alors on va perdre », annonce le technicien. « Ça ne marche pas comme ça. Il faut se donner une chance, quoi qu'il arrive. Les joueurs doivent faire le boulot. Les tirs, ça rentre ou pas, mais je m'en fiche. Il faut prendre les bons tirs, faire les bons choix et avoir un impact positif. »

Surtout que les Nets souffrent d'un manque de taille au rebond. Ils ont d'ailleurs perdu la bataille 50-38 face à Charlotte. Et Michael Porter Jr, qui fait partie des joueurs les plus grands du groupe, n'a pris que quatre rebonds…

« Je dois être concentré sur chaque possession et prendre des rebonds défensifs », dit l'ancien ailier des Nuggets. « On est petit en ce moment, on n'a pas de taille, alors qu'à Denver, on avait beaucoup de taille. Là, c'est différent, donc je dois aller au rebond. Je dois davantage protéger le cercle. »