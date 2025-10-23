Trae Young : « C’est gênant de débuter la saison comme ça »

Évidemment, ce n'est qu'un premier match mais ils étaient peu à parier sur une victoire des Raptors à Atlanta cette nuit. Alors que les Hawks font partie des équipes à suivre cette saison sur la côte Est, les partenaires de Zaccharie Risacher ont complètement déjoué avec une défaite de 20 points devant leur public !

« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de points positifs à retenir de ce soir, » estime Trae Young. « C’est gênant de commencer la saison de cette façon. Beaucoup de choses viennent de la présaison et ça s’est clairement prolongé ce soir. On n’a pas joué comme un vrai cinq uni, et ça s’est vu dans notre manque de cohésion sur le terrain. Mais la crème finit toujours par remonter à la surface. On a le temps de se rattraper, mais il faut se mettre en route dès maintenant. »

Un week-end très costaud

Clairement, les Hawks ont été dominés dans les grandes largeurs avec 86 points encaissés dans la raquette, 34 en contre-attaque et 20 rebonds de moins que les Raptors ! « C’est difficile de gagner des matchs en jouant comme ça », admet Quin Snyder. « Il y a beaucoup de choses que nous devons corriger, c’est une évidence. »

Et il va falloir des corrections rapides car les Hawks enchaînent par un déplacement à Orlando, puis la réception du champion NBA, le Thunder. C'est à Trae Young, en « franchise player », d'imposer sa patte.

« Je dois encore comprendre comment on peut mieux jouer ensemble, » a reconnu Trae Young à propos des recrues comme Kristaps Porzingis et Nickeil Alexander-Walker (2 sur 15 aux tirs !) ou encore Luke Kennard. « Savoir où chacun aime recevoir le ballon en attaque, ce genre de choses. On a besoin de temps pour créer des automatismes. Mais évidemment, on veut des résultats tout de suite. C’est une ligue du : ‘Qu’as-tu fait pour moi dernièrement ?' Donc, on va faire les choses comme il faut, et tout ira bien. Croyez moi ! »