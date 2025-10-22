Face à Stephen Curry, Jimmy Butler s’est lancé un « mauvais pari »

8/8 aux lancers-francs pour Stephen Curry, 16/16 pour Jimmy Butler. Les deux compères des Warriors ont été parfaits sur la ligne de réparation pour Golden State, lors de leur premier match de la saison face aux Lakers.

« J'ai fait un pari avec Draymond Green. Je ne crois pas que ce soit un mauvais pari, même si c'est sans doute un mauvais pari » lance Jimmy Butler. « Que j'aurai un meilleur pourcentage de réussite aux lancers que le n°30. »

S'il est maître dans l'art de provoquer des lancers-francs, Jimmy Butler n'affiche « que » 84.4% de réussite sur la ligne depuis le début de sa carrière. Ça le place au 85e rang dans l'histoire.

Stephen Curry à la première place dans l'histoire

De son côté, Stephen Curry présente actuellement, tout simplement, le meilleur pourcentage de réussite aux lancers-francs de l'histoire de la NBA, avec 91.2% de réussite. Il faut aussi remonter à 2016/17 pour le voir sous la barre des 90% sur la ligne de réparation, alors que son coéquipier n'a jamais dépassé les 87% dans l'exercice…

« Aucune chance », a d'ailleurs répondu le meneur lorsqu'on l'a interrogé sur les chances de Jimmy Butler de remporter ce pari. « Mais j'aime bien les petits défis du genre, alors c'est parti. »

Le pari est de taille pour Jimmy Butler, qui doit soit améliorer son pourcentage, soit compter sur une baisse de régime de son camarade, pour l'emporter. Mais fidèle à lui-même, il ne part en tout cas pas perdant.

« Bien sûr que je pense pouvoir [battre Stephen Curry] », a ainsi conclu Jimmy Butler. « S'il peut réussir 8 lancers sur 8, je devrais pouvoir en réussir 16 sur 16 la plupart des soirs, voire tous les soirs. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.