Face à Stephen Curry, Jimmy Butler s’est lancé un « mauvais pari »

8/8 aux lancers-francs pour Stephen Curry, 16/16 pour Jimmy Butler. Les deux compères des Warriors ont été parfaits sur la ligne de réparation pour Golden State, lors de leur premier match de la saison face aux Lakers.
« J'ai fait un pari avec Draymond Green. Je ne crois pas que ce soit un mauvais pari, même si c'est sans doute un mauvais pari » lance Jimmy Butler. « Que j'aurai un meilleur pourcentage de réussite aux lancers que le n°30. »
S'il est maître dans l'art de provoquer des lancers-francs, Jimmy Butler n'affiche « que » 84.4% de réussite sur la ligne depuis le début de sa carrière. Ça le place au 85e rang dans l'histoire.
Stephen Curry à la première place dans l'histoire
De son côté, Stephen Curry présente actuellement, tout simplement, le meilleur pourcentage de réussite aux lancers-francs de l'histoire de la NBA, avec 91.2% de réussite. Il faut aussi remonter à 2016/17 pour le voir sous la barre des 90% sur la ligne de réparation, alors que son coéquipier n'a jamais dépassé les 87% dans l'exercice…
« Aucune chance », a d'ailleurs répondu le meneur lorsqu'on l'a interrogé sur les chances de Jimmy Butler de remporter ce pari. « Mais j'aime bien les petits défis du genre, alors c'est parti. »
Le pari est de taille pour Jimmy Butler, qui doit soit améliorer son pourcentage, soit compter sur une baisse de régime de son camarade, pour l'emporter. Mais fidèle à lui-même, il ne part en tout cas pas perdant.
« Bien sûr que je pense pouvoir [battre Stephen Curry] », a ainsi conclu Jimmy Butler. « S'il peut réussir 8 lancers sur 8, je devrais pouvoir en réussir 16 sur 16 la plupart des soirs, voire tous les soirs. »
|Jimmy Butler
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|CHI
|42
|9
|40.5
|18.2
|76.8
|0.5
|0.8
|1.3
|0.3
|0.5
|0.3
|0.3
|0.1
|2.6
|2012-13
|CHI
|82
|26
|46.7
|38.1
|80.3
|1.7
|2.3
|4.0
|1.4
|1.2
|1.0
|0.8
|0.4
|8.6
|2013-14
|CHI
|67
|39
|39.7
|28.3
|76.9
|1.3
|3.6
|4.9
|2.6
|1.6
|1.9
|1.5
|0.5
|13.1
|2014-15
|CHI
|65
|39
|46.2
|37.8
|83.4
|1.8
|4.1
|5.8
|3.3
|1.7
|1.8
|1.4
|0.6
|20.0
|2015-16
|CHI
|67
|37
|45.5
|31.1
|83.2
|1.2
|4.2
|5.3
|4.8
|1.9
|1.6
|2.0
|0.6
|20.9
|2016-17
|CHI
|76
|37
|45.5
|36.7
|86.5
|1.7
|4.5
|6.2
|5.5
|1.5
|1.9
|2.1
|0.4
|23.9
|2017-18
|MIN
|59
|37
|47.4
|35.0
|85.4
|1.3
|4.0
|5.3
|4.9
|1.3
|2.0
|1.8
|0.4
|22.2
|2018-19 *
|All Teams
|65
|34
|46.2
|34.7
|85.5
|1.9
|3.4
|5.3
|4.0
|1.7
|1.9
|1.5
|0.6
|18.7
|2018-19 *
|PHL
|55
|33
|46.1
|33.8
|86.8
|1.9
|3.4
|5.3
|4.0
|1.7
|1.8
|1.5
|0.5
|18.2
|2018-19 *
|MIN
|10
|36
|47.1
|37.8
|78.7
|1.6
|3.6
|5.2
|4.3
|1.8
|2.4
|1.4
|1.0
|21.3
|2019-20
|MIA
|58
|34
|45.5
|24.4
|83.4
|1.8
|4.8
|6.7
|6.0
|1.4
|1.8
|2.2
|0.6
|19.9
|2020-21
|MIA
|52
|34
|49.7
|24.5
|86.3
|1.8
|5.1
|6.9
|7.1
|1.4
|2.1
|2.1
|0.3
|21.5
|2021-22
|MIA
|57
|34
|48.0
|23.3
|87.0
|1.8
|4.1
|5.9
|5.5
|1.5
|1.6
|2.1
|0.5
|21.4
|2022-23
|MIA
|64
|33
|53.9
|35.0
|85.0
|2.2
|3.7
|5.9
|5.3
|1.2
|1.8
|1.6
|0.3
|22.9
|2023-24
|MIA
|60
|34
|49.9
|41.4
|85.8
|1.8
|3.5
|5.3
|5.0
|1.1
|1.3
|1.7
|0.3
|20.8
|2024-25 *
|All Teams
|26
|31
|54.2
|35.1
|80.5
|2.2
|3.0
|5.1
|4.8
|0.9
|1.1
|1.2
|0.4
|17.3
|2024-25 *
|MIA
|25
|31
|54.0
|36.1
|80.1
|2.2
|3.0
|5.2
|4.8
|0.9
|1.1
|1.2
|0.4
|17.0
|2024-25 *
|GOS
|1
|29
|58.3
|0.0
|84.6
|1.0
|1.0
|2.0
|4.0
|1.0
|1.0
|1.0
|1.0
|25.0
|Total
|840
|33
|47.2
|33.0
|84.2
|1.6
|3.7
|5.3
|4.3
|1.4
|1.6
|1.6
|0.4
|18.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.