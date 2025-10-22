Steve Kerr loue la maturité de Jonathan Kuminga

Une pénétration hasardeuse qui ne va pas au bout, un « pull-up » en cœur de raquette en transition qui se termine en « brique »… Jonathan Kuminga a connu une entame de rencontre compliquée sur le parquet des Lakers, mais qui a été vite effacée dans les minutes suivantes de la rencontre.

Plutôt que de continuer à insister, l'ailier des Warriors a laissé venir le jeu à lui et a fait parler son altruisme, à l'instar de son ballon parfaitement lobé vers Jimmy Butler au « alley-oop ». Et une fois que son adresse s'est installée, il a pu alimenter sa colonne de points. Et finir avec une première ligne statistique de bon calibre pour ce premier match de la saison : 17 points (6/11 aux tirs), 9 rebonds et 6 passes décisives.

Steve Kerr a vu dans cette première sortie un signe de sa maturité. « Il a vraiment mûri. Il a fait un super camp. On a eu de très bonnes conversations. Je pense qu’il comprend mieux ce dont on a besoin. On a vu en première mi-temps, il a pris deux tirs compliqués en ‘fadeaway' à mi-distance, qu’on ne veut pas. Il a immédiatement levé la main (pour s'excuser ?)… », analyse son coach.

Ce qui n'a empêché le coach de le mobiliser 33 minutes. « Ce n’est pas facile de trouver des minutes dans notre équipe. Et je suis vraiment fier de lui pour être resté engagé et avoir mûri. C’est un excellent début pour lui, et pour nous », félicite son coach, selon qui Jimmy Butler a joué un rôle important dans ce processus de maturation.

Être à la hauteur

Un discours d'autant plus appréciable pour le joueur de 23 ans qu'il a passé un été dans le flou. Après de longues semaines de négociations, il a fini par s'entendre avec son équipe pour l'obtention d'un nouveau contrat. Cet épisode passé, le natif de la République démocratique du Congo peut à nouveau se projeter avec les Californiens.

« Quand tu demandes une opportunité, tu dois être à la hauteur. Il a beaucoup exprimé son envie d’avoir une chance, et il a répondu présent. Donc, quand tu vois un gars prêt à se mouiller, à prendre la parole, et qu’ensuite il assure, tu dois aussi le récompenser. Parce que s’il échoue, tu le détruis. C’est ce qui se passe naturellement », formule Draymond Green.

Et leur coach Steve Kerr n'oublie pas un facteur important : son joueur n'a que 23 ans tout juste. « En gros, il a joué quoi, huit matchs dans la bulle de la G-League (ndlr : avec la Team Ignite), puis il est arrivé chez nous, en gros, comme un freshman à l’université […]. Pour lui, ça n’a pas été facile de trouver des minutes dans notre équipe. Et je suis vraiment fier de lui pour être resté engagé et avoir mûri », conclut Steve Kerr.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GOS 1 33 54.5 66.7 50.0 3.0 6.0 9.0 6.0 3.0 1.0 2.0 0.0 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.