Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander n’a pas perdu la main

Pour ouvrir la saison, Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder accueillaient les Rockets. Mais le MVP en titre a connu une entame de match timide : seulement cinq points à la mi-temps, pour trois pertes de balle.
Il ne comptait encore que 11 points lorsqu’il fait son retour sur le parquet, à sept minutes de la fin du temps réglementaire. Mais c’est à ce moment-là que la star canadienne enclenche la seconde : il inscrit 12 de ses 35 points dans le seul quatrième quart-temps, signant un véritable récital offensif.
Et alors qu’Oklahoma City est mené de deux points à cinq secondes du terme, Shai Gilgeous-Alexander parvient à se défaire d’Amen Thompson pour s’élever à mi-distance et égaliser, envoyant les deux équipes en prolongation.
Lors de la première prolongation, SGA frappe d’entrée avec un 3-points qui donne six points d’avance au Thunder. Mais Houston répond et arrache une deuxième période supplémentaire grâce à un dunk d’Alperen Sengun.
La victoire au bout du poignet
Dans cette ultime séquence, OKC est mené d’un point avec deux secondes à jouer. Shai Gilgeous-Alexander provoque alors la faute de Kevin Durant, obtenant deux lancers-francs tout en provoquant l’expulsion de l’ailier des Rockets. Sur la ligne, il ne tremble pas et fait basculer la rencontre en faveur du Thunder, qui s’impose 125 à 124.
« Nous avons fait le nécessaire pour gagner, mais nous devons être assez honnêtes avec nous-mêmes pour comprendre que l’on doit encore s’améliorer même si on gagne » admet Shai Gilgeous-Alexander. « Si nous voulons refaire ce que nous venons d'accomplir, nous devrons être meilleurs dans quelques mois. »
Pour sa première sortie de la saison, Shai Gilgeous-Alexander termine donc avec une ligne de stats toujours solide : 35 points (12/26 au tir dont 1/9 de loin), 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 contres, 2 interceptions, le tir égalisateur à la fin du temps réglementaire et les deux lancers-francs de la victoire.
« Cela n’a pas été une soirée parfaite pour lui, mais il a su rester dans le match » analyse son coach, Mark Daigneault. « Il sait qu’un match dure 48 minutes et qu’il y en a 82 dans la saison donc cela ne peut pas toujours être parfait et, ce soir, collectivement cela ne l'a pas été, mais tout le monde est resté concentré, lui inclus. »
|Shai Gilgeous-Alexander
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|LAC
|82
|27
|47.6
|36.7
|80.0
|0.7
|2.1
|2.8
|3.3
|2.1
|1.2
|1.7
|0.5
|10.8
|2019-20
|OKC
|70
|35
|47.1
|34.7
|80.7
|0.7
|5.2
|5.9
|3.3
|1.7
|1.1
|1.9
|0.7
|19.0
|2020-21
|OKC
|35
|34
|50.8
|41.8
|80.8
|0.5
|4.2
|4.7
|5.9
|2.0
|0.8
|3.0
|0.7
|23.7
|2021-22
|OKC
|56
|35
|45.3
|30.0
|81.0
|0.7
|4.3
|5.0
|5.9
|2.5
|1.3
|2.8
|0.8
|24.5
|2022-23 ☆
|OKC
|68
|36
|51.0
|34.5
|90.5
|0.9
|4.0
|4.8
|5.5
|2.8
|1.6
|2.8
|1.0
|31.4
|2023-24 ☆
|OKC
|75
|34
|53.5
|35.3
|87.4
|0.9
|4.7
|5.5
|6.2
|2.5
|2.0
|2.2
|0.9
|30.1
|2024-25 ★
|OKC
|76
|34
|51.9
|37.5
|89.8
|0.9
|4.1
|5.0
|6.4
|2.2
|1.7
|2.4
|1.0
|32.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.