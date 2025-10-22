Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander n’a pas perdu la main

Pour ouvrir la saison, Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder accueillaient les Rockets. Mais le MVP en titre a connu une entame de match timide : seulement cinq points à la mi-temps, pour trois pertes de balle.

Il ne comptait encore que 11 points lorsqu’il fait son retour sur le parquet, à sept minutes de la fin du temps réglementaire. Mais c’est à ce moment-là que la star canadienne enclenche la seconde : il inscrit 12 de ses 35 points dans le seul quatrième quart-temps, signant un véritable récital offensif.

Et alors qu’Oklahoma City est mené de deux points à cinq secondes du terme, Shai Gilgeous-Alexander parvient à se défaire d’Amen Thompson pour s’élever à mi-distance et égaliser, envoyant les deux équipes en prolongation.

Lors de la première prolongation, SGA frappe d’entrée avec un 3-points qui donne six points d’avance au Thunder. Mais Houston répond et arrache une deuxième période supplémentaire grâce à un dunk d’Alperen Sengun.

La victoire au bout du poignet

Dans cette ultime séquence, OKC est mené d’un point avec deux secondes à jouer. Shai Gilgeous-Alexander provoque alors la faute de Kevin Durant, obtenant deux lancers-francs tout en provoquant l’expulsion de l’ailier des Rockets. Sur la ligne, il ne tremble pas et fait basculer la rencontre en faveur du Thunder, qui s’impose 125 à 124.

« Nous avons fait le nécessaire pour gagner, mais nous devons être assez honnêtes avec nous-mêmes pour comprendre que l’on doit encore s’améliorer même si on gagne » admet Shai Gilgeous-Alexander. « Si nous voulons refaire ce que nous venons d'accomplir, nous devrons être meilleurs dans quelques mois. »

Pour sa première sortie de la saison, Shai Gilgeous-Alexander termine donc avec une ligne de stats toujours solide : 35 points (12/26 au tir dont 1/9 de loin), 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 contres, 2 interceptions, le tir égalisateur à la fin du temps réglementaire et les deux lancers-francs de la victoire.

« Cela n’a pas été une soirée parfaite pour lui, mais il a su rester dans le match » analyse son coach, Mark Daigneault. « Il sait qu’un match dure 48 minutes et qu’il y en a 82 dans la saison donc cela ne peut pas toujours être parfait et, ce soir, collectivement cela ne l'a pas été, mais tout le monde est resté concentré, lui inclus. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ★ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.