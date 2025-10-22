Pariez en ligne avec Unibet
La A.E. 2 prépare déjà Noël

Sneakers – La deuxième chaussure signature d'Anthony Edwards a déjà pris rendez-vous pour le mois de décembre avec ce coloris en rouge, vert et noir.

La A.E. 2 s'apprête à passer la vitesse supérieure pour accompagner le début de la saison NBA. Très attendu, le deuxième modèle signature d'Anthony Edwards avec adidas ne dispose pour l'instant que d'un seul coloris « With Love ».

Le prochain est déjà connu, il s'agira de la version « Blue Fusion », attendue en France dès ce week-end. Pour la suite, plusieurs coloris ont déjà fuité, et on retrouvera notamment cette A.E. 2 « Christmas » plutôt réussie.

La base en vert clair sur le côté gauche et rouge sur le côté droit fait ressortir l'esprit de Noël. La tige est complétée par une partie supérieure en noir, avec une touche de gris métal à l'avant, de la même couleur que le logo du joueur sur la languette, et les trois bandes sur le talon.

Encore deux petits mois à attendre et la A.E. 2 « Christmas » sera prête à filer sous le sapin, sa sortie étant annoncée pour le 20 décembre au prix de 130 dollars.

Par Romain Davesne
