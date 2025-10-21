P.J. Washington prêt à sortir du banc s’il le faut

Depuis son arrivée à Dallas en février 2024, P.J. Washington a joué 86 matchs, dont 84 comme titulaire. Une situation qui pourrait évoluer cette saison puisqu’avec l’arrivée de Cooper Flagg, premier choix de la dernière Draft, il est possible que l'ancien ailier-fort des Hornets commence les matchs sur le banc afin de prioriser une triplette Cooper Flagg – Anthony Davis – Dereck Lively II sur le « frontcourt ». Un changement qui ne dérangerait pas forcément l’ailier de 27 ans.

« Je suis simplement là pour essayer de gagner »explique-t-il. « Je fais tout mon possible pour aider mes coéquipiers à être dans une bonne position pour remporter des matchs. Que je sois titulaire ou que je sorte du banc, pour moi cela n’a pas d’importance. Le plus important, c’est de gagner. »

Prolongé en septembre dernier pour 90 millions de dollars sur quatre ans, P.J. Washington reste un cadre de l’équipe texane, et il pourra toujours apporter sa défense et ses tirs à 3-points même s’il sort du banc. La saison dernière, il tournait à 38% dans l’exercice avec quatre tentatives par match. Une moyenne qui devrait être similaire même s’il est remplaçant puisque P.J. Washington admet que, dans ce cas de figure, il affrontera des « défenseurs plus faibles ».

La victoire avant tout

Ce lundi, Jason Kidd a été interrogé sur son cinq de départ à l’occasion de la première rencontre de la saison face aux Spurs et sur le rôle qu’aura P.J. Washington cette saison.

Si l’entraîneur de Dallas n’a pas donné de réponse claire, il a tenu à saluer les qualités de son ailier.

« Nous avons remarqué dès le moment où nous l’avons récupéré qu’il s’agissait d’un joueur qui pouvait être titulaire ou remplaçant » souligne Jason Kidd. « On peut lui demander de défendre sur un meneur ou un pivot. C’est un joueur d’équipe et un professionnel qui ne pense qu’à gagner. Il fera tout ce dont l’équipe a besoin. Nous sommes chanceux de l’avoir. »

P.J. Washington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 58 30 45.5 37.4 64.7 1.0 4.4 5.4 2.1 2.7 0.9 1.6 0.8 12.2 2020-21 CHA 64 31 44.0 38.6 74.5 1.5 5.1 6.5 2.5 2.7 1.1 2.0 1.2 12.9 2021-22 CHA 65 27 47.0 36.5 71.6 1.3 3.9 5.2 2.3 2.3 0.9 1.3 0.9 10.3 2022-23 CHA 73 33 44.4 34.8 73.0 1.0 3.9 4.9 2.4 2.6 0.9 1.5 1.1 15.7 2023-24 * All Teams 73 30 43.6 32.0 68.3 1.2 4.5 5.6 1.9 2.3 1.0 1.3 0.8 12.9 2023-24 * CHA 44 29 44.6 32.4 71.3 1.2 4.1 5.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.7 13.6 2023-24 * DAL 29 32 42.1 31.4 62.7 1.1 5.1 6.2 1.5 2.0 1.2 1.0 0.9 11.7 2024-25 DAL 57 32 45.3 38.1 72.2 1.4 6.3 7.8 2.3 2.3 1.1 2.1 1.1 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.