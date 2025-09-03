PJ Washington prolonge bien avec les Mavericks pour 90 millions de dollars

Le très bien informé Marc Stein l'avait indiqué la semaine passée et c'est désormais confirmé par ESPN : PJ Washington va prolonger son contrat avec les Mavericks. L'intérieur va signer pour quatre saisons supplémentaires et 90 millions de dollars.

Une décision attendue donc, puisque le finaliste 2024 était éligible à cette prolongation depuis vendredi dernier. Le voilà désormais sous contrat jusqu'en 2030 à Dallas.

Pour PJ Washington, c'est une juste récompense puisque depuis son arrivée dans le Texas, en février 2024 et en provenance de Charlotte, il est devenu un cadre, un membre important des Mavericks, avec sa polyvalence défensive et ses shoots à 3-pts.

La saison passée, titulaire, il a tourné à 14.7 points, 7.8 rebonds, 2.3 passes, 1.1 interception et 1.1 contre de moyenne. Néanmoins, avec les arrivées d'Anthony Davis puis de Cooper Flagg ces derniers mois, il n'est pas certain qu'il reste dans le cinq majeur lors de la reprise, en octobre.

P.J. Washington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 58 30 45.5 37.4 64.7 1.0 4.4 5.4 2.1 2.7 0.9 1.6 0.8 12.2 2020-21 CHA 64 31 44.0 38.6 74.5 1.5 5.1 6.5 2.5 2.7 1.1 2.0 1.2 12.9 2021-22 CHA 65 27 47.0 36.5 71.6 1.3 3.9 5.2 2.3 2.3 0.9 1.3 0.9 10.3 2022-23 CHA 73 33 44.4 34.8 73.0 1.0 3.9 4.9 2.4 2.6 0.9 1.5 1.1 15.7 2023-24 * All Teams 73 30 43.6 32.0 68.3 1.2 4.5 5.6 1.9 2.3 1.0 1.3 0.8 12.9 2023-24 * CHA 44 29 44.6 32.4 71.3 1.2 4.1 5.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.7 13.6 2023-24 * DAL 29 32 42.1 31.4 62.7 1.1 5.1 6.2 1.5 2.0 1.2 1.0 0.9 11.7 2024-25 DAL 57 32 45.3 38.1 72.2 1.4 6.3 7.8 2.3 2.3 1.1 2.1 1.1 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.