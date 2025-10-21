Shabazz Napier, nouveau coach apprenti des Wizards

Shabazz Napier, 34 ans depuis quelques semaines, semble déjà entamer sa reconversion, alors qu'il jouait encore au plus haut niveau européen avec le Bayern Munich, la saison dernière. Selon Hoopshype, le voilà qui rejoint Washington pour y occuper un rôle de coach apprenti.

Double champion NCAA avec UConn (2011, 2014), le meneur avait même été nommé MOP du Final Four 2014. Ensuite drafté en 24e position en 2014, puis passé par le Heat, le Magic, les Blazers, les Nets, les Timberwolves et enfin… les Wizards, il n'a plus joué en NBA depuis 2020, et son passage dans la « bulle » d'Orlando avec la franchise de la capitale.

Concrètement, Shabazz Napier se formera au métier d'entraîneur sous les ordres de Brian Keefe, l'actuel coach de Washington. Il n'a pas encore annoncé publiquement sa retraite, mais cela a de quoi surprendre, quand on sait qu'il restait performant à Munich, terminant champion d'Allemagne et 9e de l'Euroligue avec le Bayern.

Avant de rejoindre la Bavière, l'ancien coéquipier de Kemba Walker et Jeremy Lamb chez les Huskies avait également découvert la Russie, le Mexique, l'Italie et la Serbie lors de sa carrière post-NBA. Représentant aussi Porto Rico sur la scène internationale.

L'an passé, un autre meneur de poche avait filé chez les Wizards pour sa reconversion : Ish Smith, devenu scout pour la franchise de D.C.

Shabazz Napier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIA 51 20 38.2 36.4 78.6 0.3 1.9 2.2 2.6 1.5 0.8 1.6 0.1 5.1 2015-16 ORL 55 11 33.8 32.7 73.3 0.2 0.8 1.0 1.8 0.7 0.4 0.8 0.0 3.7 2016-17 POR 53 10 39.9 37.0 77.6 0.2 1.0 1.2 1.3 0.7 0.6 0.8 0.0 4.1 2017-18 POR 74 21 42.0 37.6 84.1 0.4 2.0 2.3 2.0 1.1 1.1 1.2 0.2 8.7 2018-19 BRK 56 18 38.9 33.3 83.3 0.3 1.5 1.8 2.6 1.2 0.7 1.2 0.3 9.5 2019-20 * All Teams 56 24 41.2 31.7 82.4 0.5 2.4 2.8 4.7 1.8 1.2 2.3 0.2 10.3 2019-20 * MIN 36 24 40.3 29.6 81.8 0.5 2.6 3.1 5.2 1.7 1.1 2.1 0.2 9.6 2019-20 * WAS 20 24 42.8 35.8 83.1 0.5 2.0 2.4 3.8 2.0 1.5 2.6 0.2 11.6 Total 345 17 39.7 34.5 81.5 0.3 1.6 1.9 2.5 1.2 0.8 1.3 0.1 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.