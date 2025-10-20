Mohamed Diawara est bien le 14e homme des Knicks

C'était une des options depuis le départ. À quelques millions de dollars du « second apron », les Knicks devaient vraiment manœuvrer pour remplir leur effectif, alors qu'ils avaient décidé de faire confiance à Landry Shamet.

Le shooteur était ainsi le 13e homme de l'effectif de New York et, sans transfert, le seul type de contrat qui permettait à New York de compléter l'effectif avec un 14e joueur sans franchir le seuil du « second apron » devait revenir à un joueur tout juste drafté… et donc à Mohamed Diawara.

Le 51e choix de la dernière Draft signe donc pour un an, et boucle l'effectif de la troupe de Mike Brown.

Une jolie récompense pour l'ancien de Cholet, titularisé lors du dernier match de présaison des Knicks. « Je voulais faire jouer dix joueurs, j'avais des minutes en tête. Je voulais voir certains joueurs, comme Mo », expliquait son coach. « Il a 19 ans (20 ans en réalité) et qui aurait pensé qu'il serait titulaire au Madison Square Garden ? Mais il joue bien pendant les entraînements. Il a mérité d'être sur le terrain, voilà pourquoi il était dans le cinq majeur. »

Sauf avalanche de blessures, le jeune ailier fort tricolore a tout de même très peu de chances de voir le terrain, derrière Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Ariel Hukporti ou encore Guerschon Yabusele.