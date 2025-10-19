Landry Shamet sauve encore sa place au buzzer chez les Knicks

Comme l'année dernière, Landry Shamet aura passé le « cut » au buzzer de la présaison des Knicks. Signé via un contrat non garanti pour participer au « training camp », l'arrière a de nouveau été le grand gagnant de la prépa côté new-yorkais, la franchise ayant annoncé hier avoir coupé Garrison Mathews, Matt Ryan et Alex Len, et avoir conservé l'arrière de 28 ans, passé par Philadelphie, Los Angeles (Clippers), Brooklyn, Phoenix et Washington.

Même si Garrison Mathews avait également montré des choses intéressantes dans un style similaire d'arrière shooteur au sortir de sa meilleure saison NBA aux Hawks (7.5 points à 39% d'adresse à 3-points), le choix de Landry Shamet pour occuper le 13e spot du roster de Mike Brown est devenu une évidence après l'annonce surprise de la retraite de Malcolm Brogdon. Il affiche surtout un profil plus expérimenté et plus complet, notamment sur le volet défensif, qu'un Garrison Mathews, en plus de connaître déjà la maison.

Ce dernier n'avait d'ailleurs pas participé au dernier match de présaison remporté face aux Hornets vendredi pendant que Landry Shamet sortait son plus gros match depuis la reprise (11 points en 20 minutes). L'an dernier, il a tourné à 5.7 points et 1.2 rebonds en 15 minutes en saison régulière avec les Knicks.

Avec treize contrats garantis et trois « two-way contract », les Knicks pourraient débuter la saison dans cette configuration avant d'avoir l'obligation d'engager un 14e joueur d'ici deux semaines, qui pourrait être le Français Mohamed Diawara, l'ancien de Cholet Basket ayant fait bonne impression les trois dernières semaines.

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 * All Teams 79 23 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 2.0 0.5 0.6 0.1 9.1 2018-19 * PHL 54 21 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 8.3 2018-19 * LAC 25 28 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2019-20 LAC 53 27 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BRK 61 23 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHX 69 21 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHX 40 20 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 16 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NYK 50 15 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.