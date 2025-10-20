L’Euroleague peut expulser l’ASVEL dont la masse salariale est trop faible…

L'ASVEL et l'Euroleague, c'est presque fini. Alors que le club de Tony Parker dispose d'une licence permanente dans la plus prestigieuse ligue européenne, celle-ci arrive à son terme à l'issue de la saison…

Et elle ne devrait pas être reconduite. D'après les informations du Progrès, la légende des Spurs entend ainsi suivre le chemin montré par l'Alba Berlin, et quitter l'Euroleague pour rejoindre la Basketball Champions League de la FIBA la saison prochaine, afin de préparer l'arrivée de la NBA Europe, possiblement dans deux ans.

Réplique de l'Euroleague : l'ASVEL peut bien partir… d'autant que les dirigeants de la ligue européenne envisagent carrément de l'expulser, ou de ne pas renouveler sa licence, car la masse salariale engagée est trop faible !

Fuis-moi je t'expulse…

D'après Eurohoops, l’ASVEL aligne en effet une équipe à moindre coût cette saison, pour une enveloppe totale de 4.55 millions d’euros. Or, les règles de l’Euroleague stipulent qu’un club sous licence permanente ne peut avoir une masse salariale inférieure de plus de 30% à la moyenne des revenus des équipes. Traduction : il faut aligner au minimum 5.85 millions d’euros de salaires pour rester dans les clous.

Avant son départ de l’Euroleague, l’Alba Berlin avait déjà adopté la même stratégie, refusant d’investir davantage dans une compétition où les pertes financières s’accumulaient année après année.

Volonté assumée ou poussée vers la sortie, l’ASVEL semble donc bien vivre sa dernière campagne en Euroleague. Reste à savoir si ce désengagement restera isolé… ou s’il préfigure une secousse plus large. Car un dossier bien plus lourd préoccupe l’Euroleague : celui du Real Madrid, dont la licence arrive aussi à échéance en 2026…